विज्ञापन

नारियल पानी में शराब डालकर पीते थे धर्मेंद्र, 50 किलोमीटर पैदल चलकर गए थे शूटिंग कर

क्लासिक फिल्म शोले के 50 साल पूरे होने पर निर्देशक रमेश सिप्पी और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने फिल्म के सेट से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से शेयर किए. इस दौरान उन्होंने धर्मेंद्र को याद किया और उनसे जुड़े कई किस्से भी शेयर किए.

Read Time: 2 mins
Share
नारियल पानी में शराब डालकर पीते थे धर्मेंद्र, 50 किलोमीटर पैदल चलकर गए थे शूटिंग कर
जब नारियल पानी में शराब डालकर पीते थे धर्मेंद्र
नई दिल्ली:

क्लासिक फिल्म शोले के 50 साल पूरे होने पर निर्देशक रमेश सिप्पी और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने फिल्म के सेट से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से शेयर किए. इस दौरान उन्होंने धर्मेंद्र को याद किया और उनसे जुड़े कई किस्से भी शेयर किए. एक मैगजीन कवर लॉन्च इवेंट में उन्होंने दिवंगत सुपरस्टार धर्मेंद्र के बारे में कई मजेदार बातें बताईं. रमेश सिप्पी ने खुलासा किया कि धर्मेंद्र, जो फिल्म में वीरू का किरदार निभा रहे थे, कभी-कभी सेट पर नारियल पानी में थोड़ी सी वोदका मिला लेते थे. 

ये भी पढ़ें: Border 2 worldwide box office collection day 5: विदेशियों के दिलों पर छाई बॉर्डर 2, दुनियाभर में सनी देओल की फिल्म की कमाई पहुंची इतने करोड़

क्या बोले रमेश सिप्पी

रमेश सिप्पी ने आईएएनएस को बताया, "धर्मेंद्र का एक मजाकिया स्वभाव था. कभी-कभी नारियल पानी में थोड़ी वोदका मिलाकर पीते थे, फिर एक छोटी सी आंख मारकर संकेत दे देते थे. इससे उन्हें खास मूड और जोश मिलता था." यह बात सुनकर सब हंस पड़े, क्योंकि यह धर्मेंद्र के चंचल और मस्तीभरे व्यक्तित्व को दिखाती है. इसके अलावा, सिप्पी ने एक और हैरान करने वाली घटना बताई. एक दिन धर्मेंद्र ने फैसला किया कि वे होटल से शूटिंग लोकेशन तक करीब 50 किलोमीटर पैदल चलेंगे. रात 2-3 बजे शुरू करके सुबह 7 बजे पहुंच गए. वहां एक घंटा आराम किया और फिर शूटिंग के लिए तैयार हो गए. सिप्पी ने कहा, "यह अविश्वसनीय था, लेकिन उनकी दृढ़ता देखकर हैरानी होती थी." हेमा मालिनी ने भी उनकी इस आदत की तारीफ की कि वे लंबी दूरी पैदल चलना पसंद करते थे.

कैसे इंसान थे धर्मेंद्र

सिप्पी ने धर्मेंद्र के व्यक्तित्व बच्चों वाला बताया. वे कभी बहुत सीरियस हो जाते थे, तो कभी पूरी तरह मस्ती में. शोले (1975) में धर्मेंद्र के अलावा अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, अमजद खान जैसे दिग्गज कलाकार थे. यह फिल्म भारतीय सिनेमा की सबसे बड़ी हिट्स में से एक है. धर्मेंद्र के निधन के बाद उनकी यादें और ऐसे किस्से फैंस को और करीब लाते हैं. ये कहानियां बताती हैं कि शोले सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक यादगार सफर था. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Ramesh Sippy, Hema Malini, Sholay, Sholay Film
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com