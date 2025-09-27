धर्मा प्रोडक्शन की फिल्म सिनेमाघरों में 400 शोज के साथ हुई रिलीज, ओपनिंग कमाई सिर्फ 29 लाख  

Homebound box office collection day 1: 98वें अकेडमी अवॉर्ड्स यानी ऑस्कर में भारत की तरफ से ऑफिशियल एंट्री करने वाली फिल्म होमबाउंड सिनेमाघरों में 26 सितंबर को रिलीज हो गई है. हालांकि धर्मा प्रोडक्शन फिल्मस के तले बनी इस फिल्म को भारत में लिमिटेड शोज में रिलीज किया गया है. बुक माय शो के डाटा के अनुसार, फिल्म को केवल 400 शोज के साथ मल्टीप्लेक्स में देशभर में रिलीज किया गया है. जबकि इस फिल्म के साथ धर्मा का नाम जुड़ा है. वहीं बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, होमबाउंड ने 29 लाख की ओपनिंग भारत में हासिल की है.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि कान्स और टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में पहचान हासिल करने वाली फिल्म होमबाउंड में रिलीज से पहले सीबीएफसी द्वारा 11 मॉडिफिकेशन किए गए हैं. जबकि ट्रेड एक्सपर्ट की मानें तो फिल्म को 200-225 स्क्रीन पर रिलीज किया गया है.

ट्रेड एनालिस्ट, कोमल नहाटा ने स्क्रीन को दिए इंटरव्यू में बताया, मेकर्स ने लिमिटेड स्क्रीन्स पर फिल्म को रिलीज किया है क्योंकि यह कोई आम कमर्शियल फिल्म नही है. वह इस फिल्म की वर्ड ऑफ माउथ के जरिए पब्लिसिटी करना चाहते हैं.

बता दें कि फिल्म की कहानी जान्हवी कपूर, ईशान खट्टर, और विशाल जेठवा के इर्द-गिर्द घूमती है, जो सरकारी नौकरी पाने के लिए पूरी मेहनत करते हैं लेकिन गरीबी और जातिवाद की वजह से उन्हें कठिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है. फिल्म में विशाल ने चंदन कुमार, ईशान ने मोहम्मद शोएब अली और जान्हवी कपूर ने सुधा भारती की भूमिका निभाई है. खास बात यह है कि इस फिल्म को 2026 ऑस्कर अवॉर्ड्स के लिए भारत की आधिकारिक एंट्री के रूप में चुना गया है.