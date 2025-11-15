विज्ञापन

'ओवररेटेड है प्यार', धनुष की बात का कृति ने दिया ऐसा जवाब, जीता सोशल मीडिया यूजर्स का दिल

मुंबई में आयोजित ‘तेरे इश्क में’ के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कृति सैनन और धनुष से इश्क पर भी सवाल पूछे गए. दोनों कलाकारों से पूछा गया कि उनके मुताबिक प्रेम क्या है? इस सवाल पर धनुष और कृति के जवाब एक-दूसरे से बिल्कुल उलट थे.

धनुष को ओवररेटेड लगता है प्यार
मुंबई में आयोजित ‘तेरे इश्क में' के ट्रेलर लॉन्च के दौरान कृति सैनन और धनुष से इश्क पर भी सवाल पूछे गए, क्योंकि यह फिल्म पूरी तरह प्रेम के इर्द-गिर्द घूमती है. दोनों कलाकारों से पूछा गया कि उनके मुताबिक प्रेम क्या है? इस सवाल पर धनुष और कृति के जवाब एक-दूसरे से बिल्कुल उलट थे. धनुष ने कहा, "मुझे लगता है, यह एक और ओवररेटेड इमोशन है". धनुष के इस जवाब पर मीडिया हैरान रह गई और कृति ने हंसते हुए कहा कि शायद शंकर (फिल्म में धनुष के किरदार का नाम) उनके जवाब से सहमत न हो. इस पर धनुष ने तुरंत स्पष्ट किया कि वह असल जिंदगी में बिल्कुल भी शंकर जैसे नहीं हैं.

इसके बाद कृति से वही सवाल पूछा गया कि उनकी नजर में प्यार क्या है? कृति ने बड़े ही खूबसूरत शब्दों में कहा, "मैं पूरी तरह से मोहब्बत में विश्वास रखती हूं. मुझे लगता है कि सच्चे और गहरे प्यार की कई परिभाषाएं हो सकती हैं. लेकिन जब आप किसी के साथ होते हैं, तो आपको बदलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए. आप जैसे हैं, वैसे ही रहें.
और जब आप किसी के साथ बिना झिझक बेवकूफी से हंस सकें, तो मेरे हिसाब से वही प्यार है".

इश्क की अपनी-अपनी परिभाषाओं के बावजूद काम के मामले में दोनों ही कलाकार कमाल के हैं. अपने शानदार अभिनय के लिए धनुष और कृति, दोनों राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके हैं और दर्शकों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं. धनुष पहले भी आनंद एल राय के निर्देशन में ‘रांझणा' कर चुके हैं, जबकि कृति पहली बार आनंद के साथ काम कर रही हैं. कृति ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में बताया कि वह लंबे समय से आनंद एल राय को कह रही थीं कि उन्हें उनके साथ एक लव स्टोरी करनी है. उन्होंने यह भी जोड़ा कि हिंदी सिनेमा में पता नहीं क्यों लव स्टोरीज कम बन रही हैं, जबकि यह उनका पसंदीदा जॉनर है.

अब देखना दिलचस्प होगा कि ‘तेरे इश्क में' दर्शकों के दिलों को कितना छू पाती है. हाल ही में ‘सैयारा' और ‘एक दीवाने की दिवानियत' जैसी रोमांटिक फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है, ऐसे में इस फिल्म से भी उम्मीदें बढ़ जाती हैं.

