युजवेंद्र चहल से कनेक्शन की वजह से धनाश्री को तलाक के बाद भी मिल रहा काम? एक्ट्रेस ने दिया दो टूक जवाब

तलाक के बाद से सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि धनाश्री वर्मा को युजवेंद्र चहल कनेक्शन की वजह से काम मिल रहा है.

धनाश्री वर्मा ने दिया ट्रोलर्स को जवाब
नई दिल्ली:

कोरियोग्राफर और एक्ट्रेस धनाश्री वर्मा इन दिनों रियलिटी शो "राइज एंड फॉल" में नजर आ रही हैं. इस शो के अलावा उन्हें कई फिल्मों के ऑफर भी मिल रहे हैं. कई लोगों का मानना ​​है कि युजवेंद्र चहल से उनका तलाक उन्हें लगातार मिल रहे काम की वजह है. क्योंकि इस वजह से उन्हें मीडिया में काफी सुर्खियां मिलीं. ऐसा कहा जा रहा है कि धनाश्री वर्मा, युजवेंद्र चहल से तलाक से मिली नई पॉपुलैरिटी का फायदा उठा रही हैं. धनाश्री ने अब इस मामले पर अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि उन्हें फिल्मों के ऑफर तलाक की वजह से नहीं, बल्कि उनके टैलेंट की वजह से मिल रहे हैं. यही वजह है कि उन्हें फिल्मों में लिया जा रहा है.

धनश्री ने आरोपों के खिलाफ दिया बयान

धनाश्री वर्मा ने "राइज एंड फॉल" में कहा, "मुझे यकीन नहीं हो रहा है. मैं यहां अकेली खड़ी हूं, पूरी दुनिया मेरे खिलाफ है. मुझे काम मिल रहा है, मैंने पहले भी कहा था, मुझे इंडस्ट्री से प्यार है, क्योंकि लोग अब भी मुझे काम दे रहे हैं. मुझे बहुत सारी फिल्मों के ऑफर मिल रहे हैं, मेरे साथ जो हुआ उसकी वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि मुझमें टैलेंट है. इसका किसी और चीज से कोई लेना-देना नहीं है."

धनाश्री और युजवेंद्र कब अलग हुए?

धनाश्री और चहल की सगाई 2020 में हुई थी और उसी साल दिसंबर में उन्होंने गुरुग्राम में शादी कर ली, जिसमें सिर्फ उनके परिवार और कुछ करीबी दोस्त ही शामिल हुए थे. पांच साल की शादी के बाद, फरवरी 2025 में दोनों का तलाक हो गया. उनके अलगाव ने मीडिया का खूब ध्यान खींचा और चहल के फैन्स ने सोशल मीडिया पर धनाश्री को जमकर क्रिटिसाइज किया.

धनाश्री का फिल्मी डेब्यू कब हुआ?

धनाश्री ने फिल्म 'भूल चूक माफ़' के गाने 'टिंग लिंग सजना' से बड़े पर्दे पर अपनी खास छाप छोड़ी, जहां वह राजकुमार राव के साथ नजर आईं. इसके अलावा, वह म्यूजिक वीडियो 'देखा जी देखा मैंने' में भी नजर आईं. धनाश्री वर्मा पॉपुलर डायरेक्टर दिल राजू की फिल्म 'आकाशम दाती वास्तव' से तेलुगु फिल्मों में डेब्यू करने वाली हैं. फिल्म की कहानी डांस पर बेस्ड है. फिलहाल, वह अपने टैलेंट ​​का प्रदर्शन कर रही हैं और रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में सभी कंटेस्टेंट्स को कड़ी टक्कर दे रही हैं.

