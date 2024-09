Devara Box Office Collection: बॉक्स ऑफिस पर आई पैसों की सुनामी, फिल्म दो दिन में 500 करोड़ के करीब

Devara Part 1 ने Box Office पर धूम मचाई हुई है. यह पहले ही ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है. सैकनिल्क की एक रिपोर्ट के हिसाब से दूसरे दिन एक्शन-ड्रामा ने डोमेस्टिक मार्केट में ₹40 करोड़ कमाए. कोराटाला शिवा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म ने अपने पहले शनिवार को 65.23% तेलुगु ऑक्यूपेंसी दर्ज की. अब अगर लेटेस्ट नंबर की बात करें तो मामला बाउंड्री पार नजर आ रहा है. देवरा का जादू ऐसा चला है कि इस फिल्म ने दो दिन में 243 करोड़ से ज्यादा की कलेक्शन कर ली है.

इस फिल्म में जूनियर एनटीआर देवरा और वरदा के डबल रोल में हैं. इसमें जान्हवी कपूर थंगम का किरदार निभा रही हैं और सैफ अली खान विलेन भैरव के रोल में हैं. स्टार कास्ट में श्रुति मराठे, जरीना वहाब और तल्लूरी रामेश्वरी भी शामिल हैं. देवरा: भाग 1 को प्रोड्यूस युवसुधा आर्ट्स और एनटीआर आर्ट्स ने किया है.

