War 2 Star Cast Fees: वॉर 2 में फीस के मामले में जूनियर एनटीआर ने ऋतिक रोशन को छोड़ा पीछे, बाकी सेलेब्स को मिले इतने करोड़

War 2 Star Cast Fees: वॉर 2 आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है. आइए आपको बताते हैं ऋतिक रोशन से जूनियर एनटीआर तक किसे कितनी फीस मिली है.

वॉर 2 में फीस के मामले में जूनियर एनटीआर ने ऋतिक रोशन को छोड़ा पीछे
नई दिल्ली:

War 2 Star Cast Fees: ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की फिल्म वॉर 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. वॉर 2 सिनेमाघरों में धमाल मचा रही है. ये 2019 में आई वॉर का सीक्वल है. वॉर 2 की खास बात ये है कि इस फिल्म से जूनियर एनटीआर ने बॉलीवुड में डेब्यू किया है. जूनियर एनटीआर फिल्म में ऋतिक रोशन को फुल टक्कर देते हुए नजर आए हैं. इन दोनों के साथ कियारा आडवाणी ने भी खूब ग्लैमर का तड़का लगाया है. इस जबरदस्त फिल्म के लिए पूरी स्टारकास्ट ने फीस भी मोटी ली है. फीस के मामले में जूनियर एनटीआर ने ऋतिक रोशन को भी पीछे छोड़ दिया है. उन्हें फिल्म के लिए सबसे ज्यादा फीस मिली है. आइए आपको बताते हैं किस स्टार को कितनी फीस मिली है.

जूनियर एनटीआर को मिली सबसे ज्यादा फीस
जूनियर एनटीआर के बॉलीवुड डेब्यू का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जूनियर एनटीआर ने फिल्म के लिए 60 करोड़ चार्ज किए हैं. जो ऋतिक रोशन से भी ज्यादा हैं. जूनियर एनटीआर को आरआरआर के लिए 45 करोड़ फीस मिली थी. ऋतिक रोशन वॉर 2 में मेजर कबीर के रोल में नजर आए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 48 करोड़ फीस मिली है. जो उनकी 2019 में आई वॉर से कई ज्यादा है.

कियारा आडवाणी को मिले इतने करोड़
वॉर 2 में कियारा आडवाणी ने अपने लुक से सभी को इंप्रेस कर दिया है. उनका ग्लैमरस लुक खूब वायरल हो रहा है. रिपोर्ट्स की मानें तो कियारा को फिल्म के लिए 15 करोड़ फीस मिली है. जो उनकी अब तक की सबसे ज्यादा फीस है. कियारा ने भी वॉर 2 के साथ एक लेवल सेट कर दिया है. टीवी एक्टर शब्बीर अहलूवालिया को 30-35 लाख फीस मिली है.

अयान मुखर्जी को मिली इतनी फीस
मेकर्स ने स्टार्स की फीस पर मोटा पैसा खर्च किया है. ये फिल्म करीब 400 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई है. इसे अयान मुखर्जी ने डायरेक्ट किया है और उन्हें भी अच्छी खासी फीस मिली है. रिपोर्ट्स के मुताबिक अयान को 32 करोड़ फीस मिली है.

