वॉर 2 की कमाई में आ रही गिरावट के बीच ऋतिक रोशन ने किया जूनियर एनटीआर को अनफॉलो! फैंस भी रह गए शॉक्ड

वॉर 2 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसने 7 दिनों में भारत में 199.09 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 300 करोड़ तक पहुंच गया है. हालांकि वीकेंड के बाद वीकडेज में वॉर 2 की कमाई में लगातार गिरावट सामने आ रही है, जिसके बाद यह देखना होगा कि फिल्म 400 करोड़ का बजट कमा पाती है या नहीं. इसी बीच केआरके यानी कमाल आर खान ने हाल ही में दावा किया है कि वॉर 2 के बॉक्स ऑफिस पर फेल होने के बाद ऋतिक रोशन ने जूनियर एनटीआर को अनफॉलो कर दिया है.

चौंकाने वाली खबर शेयर करते हुए केआरके ने एक्स पर लिखा, बॉलीवुड में कोई भी परमानेंट दोस्त नही है. सभी चीजें सक्सेस और फेलियर पर डिपेंड करता है. जब से वॉर 2 डिजास्टर साबित हुई है. ऋतिक रोशन तेलुगू एक्टर जूनियर एनटीआर के दोस्त नहीं रहना चाहते. इसकी के चलते ऋतिक ने जूनियर एनटीआर को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. ठीक ही है. इस पोस्ट को शेयर करते ही यह ट्वीट वायरल हो गया है और फैंस के बीच चर्चा में है.

He never followed him — MRNP (@Murugan29770891) August 19, 2025

लेकिन ऋतिक के फैंस ने केआरके के इस पोस्ट का जवाब दिया. एक यूजर ने लिखा, ऋतिक ने फॉलो ही कब किया था कि अनफॉलो कर दिया. दूसरे यूजर ने लिखा, उन्होंने कभी फॉलो ही नहीं किया. तीसरे यूजर ने लिखा, ऋतिक ने कभी जूनियर एनटीआर को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया. इसके बाद खुद केआरके ट्रोल होना शुरू हो गए हैं.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि ऋतिक रोशन ने कभी जूनियर एनटीआर को फॉलो नहीं किया है. जबकि वह वॉर 2 को स्टार कियारा आडवाणी और डायरेक्टर अयान मुखर्जी को फॉलो करते हैं.