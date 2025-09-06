विज्ञापन

देओल फैमिली की 6 महिलाओं की तस्वीरें, लाइमलाइट से रहती हैं कोसों दूर, खास मौकों देख फैंस कहते हैं- कहां थीं अबतक

देओल फैमिली की 6 महिलाएं, जिसमें धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से लेकर पोता बहू द्रिशा आचार्य की रेयर तस्वीरें फैंस का दिल जीत लेंगी.

धर्मेंद्र की फैमिली की लाइमलाइट से दूर रहने वाली महिलाओं की तस्वीरें
नई दिल्ली:

सुपरस्टार धर्मेंद्र, जिन्हें बॉलीवुड का 'ही-मैन' कहा जाता है. उनकी प्रोफेशनल लाइफ जितनी चर्चा में रही है. उतना ही उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में लोगों को अक्सर कुछ नया पता चलता है. वहीं उनके बेटों सनी और बॉबी देओल के बॉलीवुड में कदम रखने के बाद उनकी फैमिली भी लाइमलाइट से दूर नहीं रहती हैं. हालांकि देओल फैमिली की 6 महिलाएं हैं, जो खास मौकों पर ही नजर आती हैं. इनमें धर्मेंद्र की पहली पत्नी प्रकाश कौर से लेकर पोता बहू द्रिशा आचार्य हैं. इनकी तस्वीरें धर्मेंद्र से लेकर उनके बेटे सनी-बॉबी और बेटी ईशा देओल शेयर करती रहती हैं. वहीं इन तस्वीरों को फैंस का खूब प्यार मिलता रहता है. तो आइए आपको दिखाते हैं देओल फैमिली की लाइमलाइट से दूर रहने वाली 6 महिलाओं की कुछ रेयर तस्वीरें.

धर्मेंद्र ने 19 साल की उम्र में 1954 में प्रकाश कौर से शादी की, जब वह अभी फिल्म इंडस्ट्री में नहीं आए थे. प्रकाश कौर पैपराजी की नजरों से दूर रहती हैं. लेकिन सनी देओल, बॉबी देओल अक्सर मां के साथ तस्वीरें शेयर कर देते हैं.

धर्मेंद्र की पहली शादी से बेटी विजेता और अजीता देओल भी लाइमलाइट से दूर रहती हैं. विजेता देओल के नाम पर धर्मेंद्र की प्रोडक्शन कंपनी 'विजेता प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड' है. उनकी विवेक गिल से शादी हुई है और कपल के दो बच्चे, प्रेरणा और साहिल हैं.

अजेता देओल भी लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. वह एक विदेश में टीचर हैं और उन्होंने अमेरिका में एक भारतीय-अमेरिकी डेंटिस्ट किरण चौधरी से शादी की है. कपल की दो बेटियां निकिता और प्रियंका चौधरी हैं.

धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हेमा मालिनी भी अपने टाइम की जानी मानी अदाकारा हैं. वहीं बेटी ईशा ने भी पेरेंट्स की तरह बॉलीवुड की राह चुनीं. लेकिन दूसी बेटी अहाना इस प्रोफेशन से दूर रहीं. अहाना एक ट्रेन्ड डांसर और सहायक निर्देशक हैं. उन्होंने दिल्ली के बिजनेस मैन वैभव वोहरा से शादी की है. कपल के तीन बच्चे बेटा डेरियन और जुड़वां बेटियां, एस्ट्राया और एडिया हैं.

धर्मेंद्र की बड़ी बहू और सनी देओल की पत्नी पूजा देओल भी लाइमलाइट से दूर रहती हैं. कपल के दो बेटे करण और राजवीर हैं, जो दोनों एक्टिंग की दुनिया में कदम रख चुके हैं.

धर्मेंद्र की पोता बहू यानी करण देओल की पत्नी द्रिशा आचार्य भी लाइमलाइट से दूर रहती हैं.

हालांकि कपल की शादी की तस्वीरें खूब वायरल हुई थीं. इसके अलावा कई फैमिली इवेंट्स में द्रिशा को स्पॉट किया गया था.

