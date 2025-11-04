Delhi Crime 3 Trailer: बड़ी दीदी के साम्राज्य को गिराएगी डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी, दिल्ली क्राइम का ट्रेलर जीत लेगा दिल

Netflix Show Delhi Crime 3 Trailer: नेटफ्लिक्स की बहुचर्चित वेब सीरीज दिल्ली क्राइम का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. यह इस वेब सीरीज का तीसरा सीजन है. जिसमें एक नई कहानी देखने को मिलेगी. शेफाली शाह की इस वेब सीरीज के दो सीजन को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है. दिल्ली क्राइम सीजन 3 में इस बार ऐसा केस देखने को मिलेगी, जो न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख देगा. शेफाली शाह की ओर से निभाई गई डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी, यानी 'मैडम सर', और उनकी टीम का सामना बड़ी दीदी (हुमा कुरैशी) से देखने को मिलेगा, जो युवा लड़कियों के भविष्य को बेचकर अपना साम्राज्य बनाती है.

दिल्ली क्राइम सीजन 3 के ट्रेलर की शुरुआत गुमशुदा लड़कियों की आपबीती से शुरू होती है. जिसके बाद शेफाली शाह का डीसीपी वर्तिका चतुर्वेदी वाला अंदाज देखने को मिलता है तो वहीं हुमा कुरैशी भी एकदम अलग अंदाज में नजर आती हैं. वर्तिका चतुर्वेदी एक परित्यक्त बच्चे की खोज एक खतरनाक नेटवर्क को उजागर करती है, जो मानव तस्करी की क्रूर सच्चाई को सामने लाती है.दिल्ली क्राइम सीजन 3 का निर्देशन तनुज चोपड़ा ने किया है.

इस वेब सीरीज में शेफाली शाह, रसिका दुगल (नीति सिंह), राजेश तैलंग (भूपेंद्र सिंह), जया भट्टाचार्य (विमला भारद्वाज) और अनुराग अरोड़ा (जयराज सिंह) अपनी पुराने किरदार में वापस लौट रहे हैं. जबकि हुमा कुरैशी, शयोनी गुप्ता, मीता वशिष्ठ, केली दोर्जी और अंशुमान पुष्कर जैसे कलाकार इस सीजन के नए चेहरे होंगे. दिल्ली क्राइम सीजन 3 इस महीने 13 तारीख को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगा.