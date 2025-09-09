विज्ञापन

अमिताभ की फिल्म से डेब्यू, सलमान से रहा अफेयर, फोटो में दिख रही इस सुपरस्टार को पहचाना?

साल 2003 में आई फिल्म बूम में इस एक्ट्रेस ने अपनी डेब्यू फिल्म में बोल्ड सीन से ही धमाका मचा दिया था. वहीं, साल 2005 में सलमान खान ने इन्हें अपनी फिल्म मैंने प्यार क्यों किया?

अमिताभ की फिल्म से डेब्यू, सलमान से रहा अफेयर, फोटो में दिख रही इस सुपरस्टार को पहचाना?
इस बच्ची को पहचाना...
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस हैं, जो मां बन गई हैं, अब इस एक्ट्रेस के मां बनने की बारी है. इस एक्ट्रेस के फैंस को इनके मां बनने का इंतजार लंबे समय से है. फोटो में मां संग दिख रही इस बच्ची ने 38 साल की उम्र में खुद से 5 साल छोटे एक्टर से शादी रचाई थी. इस एक्ट्रेस का नाम सलमान खान के साथ भी जुड़ चुका है. शादी करने से पहले इस एक्ट्रेस ने एक्टर को गुपचुप डेट किया था और तस्वीरें शेयर कर अपने अफेयर के कई हिंट भी दिए थे. यह एक्ट्रेस बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक है और तीनों खान शाहरुख, आमिर और सलमान संग हिट फिल्में दे चुकी हैं. अगर अभी भी आप इस बच्ची को नहीं पहचान पाए हैं तो चलिए हम बताते हैं.

एक्ट्रेस को पहचाना क्या?
साल 2003 में आई फिल्म बूम में इस एक्ट्रेस ने अपनी डेब्यू फिल्म में बोल्ड सीन से ही धमाका मचा दिया था. वहीं, साल 2005 में सलमान खान ने इन्हें अपनी फिल्म मैंने प्यार क्यों किया? से बॉलीवुड में पहचान दिलाई. इसके बाद इस एक्ट्रेस ने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा. जी हां, बात कर रहे हैं बॉलीवुड की टॉल एंड खूबसूरत एक्ट्रेस कैटरीना कैफ की. कैटरीना ने साल 2021 में विक्की कौशल से राजस्थान में शाही शादी रचाई थी और शादी से पहले दोनों ने एक-दूजे को डेट किया था. अब कपल के पेरेंट्स बनने का इंतजार किया जा रहा है. कैटरीना कैफ की कई बार प्रेग्नेंसी की खबरें उड़ीं, लेकिन हर झूठी साबित हुईं.
 

सलमान खान के सामने किया प्रपोज  
बता दें, कैटरीना कैफ ने सलमान खान के ब्रेकअप के बाद विक्की कौशल का हाथ थाम लिया था. विक्की ने कैटरीना को एक इवेंट में अप्रत्यक्ष रूप से सलमान खान के सामने शादी का प्रस्ताव दिया था, जिसके बाद दोनों के अफेयर की खबरों ने जोर पकड़ लिया था. शादी के बाद से कैटरीना बस तीन फिल्में फोन भूत, टाइगर 3 और मेरी क्रिसमस में नजर आई थीं. इसके बाद से कैटरीना फिल्मी पर्दे से गायब हैं और अपनी शादीशुदा लाइफ एन्जॉय कर रही हैं. वहीं, मौजूदा साल में विक्की कौशल ने फिल्म छावा से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा दिया था. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया है और अभी तक साल 2025 में रिलीज हुई एक भी फिल्म इसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई है.


 

