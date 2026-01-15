वोट डालने आए अक्षय कुमार के पैर पकड़ने लगी लड़की, मजबूर पिता के लिए खिलाड़ी कुमार से मांगी मदद

बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. वो अपने फैंस से अक्सर बात करते हुए नजर आते हैं. आज मुंबई में बीएमसी इलेक्शन है. जहां पर वोट डालने के लिए अक्षय कुमार पहुंचे थे. वोट डालने के बाद जब अक्षय वहां से बाहर निकले तो पैपराजी ने उन्हें घेर लिया. एक्टर ने फैंस से वोट करने की अपील की. उसके बाद जब वो अपने घर जा रहे थे तो एक बच्ची उनके पास पहुंची और मदद की गुहार लगाई. अक्षय कुमार और उस बच्ची की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.
Today a poor girl met Akshay Kumar outside voting.
बच्ची ने मांगी मदद
सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है.जिसमें एक बच्ची अक्षय कुमार के पास आती है और अक्षय को बोलती है कि उनके पापा बहुत बड़े कर्जे में हैं. प्लीज मदद कर दो. अक्षय के बॉडीगार्ड बच्ची को मना करते हैं. मगर फिर अक्षय उन्हें ऑफिस में बुलाते हैं और नंबर देने की बात करते नजर आ रहे हैं. अक्षय उस बच्ची से कहती हैं कि वो बॉडीगार्ड से बात करें. बॉडीगार्ड ने बच्ची से उनकी पूरी डिटेल ले ली है. उसके बाद वो बच्ची अक्षय के पैर छूने लगती है. उसके बाद अक्षय जाते हुए उस बच्ची की मदद करने के लिए बॉडीगार्ड को कहते हैं.
फैंस ने की अक्षय की तारीफ
अक्षय का ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. जिसमें लोग अक्षय की खूब तारीफ कर रहे हैं. एक ने लिखा- अक्षय का दिल बहुत बड़ा है. दूसरे ने लिखा- अगर आप किसी की मदद करते हैं तो यह असली हीरोगिरी है. वहीं कुछ फैंस अक्षय की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं.
वर्कफ्रंट की बात करें तो अक्षय़ कुमार के पास इस समय कई फिल्में हैं. भूत बंगला से लेकर वेलकम टू जंगल तक अक्षय़ की साल 2026 में कई फिल्में रिलीज होने वाली हैं. अक्षय की हर साल 4-5 फिल्में रिलीज होती ही हैं.
