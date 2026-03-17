धुरंधर 2 ने शाहरुख खान से छीन लिया उनका हक, 30 साल बाद बदला किंग खान की फिल्म के शो का टाइम

आदित्य धर की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' अपनी रिलीज से पहले ही रिकॉर्ड्स तोड़ रही है. फिल्म की रिलीज में 48 घंटे से भी कम समय बचा है और टिकटों की एडवांस बुकिंग ज़ोरों पर है. यह फिल्म दुनिया भर में अपनी एडवांस बुकिंग कलेक्शन की रफ्तार से रिकॉर्ड तोड़ रही है. फिल्म के 15 लाख से ज्यादा टिकट बिक चुके हैं, जिससे ये भारतीय सिनेमा के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी प्रीमियर फिल्म बन गई है. इतनी ज़्यादा मांग को देखते हुए, थिएटर अब नए शो जोड़ने की होड़ में लगे हैं. वे स्क्रीनिंग का समय देर रात और आधी रात के बाद तक बढ़ा रहे हैं. इस तरह, 'धुरंधर 2' भारत के कई हिस्सों में चौबीसों घंटे चलने वाली फिल्म बन सकती है.

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'धुरंधर 2' को मिले 24 घंटे के शो

'धुरंधर 2' के पूरे भारत में एडवांस बुकिंग में लगभग 15 लाख टिकट बेच दिए हैं, जिनमें से आधे टिकट बुधवार को होने वाले 'पेड प्रीव्यू शो' के लिए बुक हुए हैं. फिल्म का रनटाइम (अवधि) लगभग 4 घंटे का है, जिससे थिएटर मालिकों के लिए सामान्य समय में हर स्क्रीन पर 4 से ज़्यादा शो चलाना मुश्किल हो रहा है. सूत्रों ने 'हिंदुस्तान टाइम्स' को बताया कि बड़े थिएटर चेन हर शो के लिए 4 घंटे 40 मिनट का समय रख रहे हैं, जिसमें ट्रेलर, इंटरवल और दो शो के बीच का तैयारी का समय भी शामिल है. मांग में जबरदस्त उछाल को देखते हुए, कई थिएटर अब 'धुरंधर 2' के लिए आधी रात के बाद के शो भी ऐड कर रहे हैं, जो कि शायद ही पहले कभी हुआ है.

मुंबई और ठाणे में, PVR चकाला और Movie Max सायन जैसे थिएटरों में वीकेंड पर शो सुबह 1:50 बजे से ही शुरू हो जाएंगे और अलग-अलग स्क्रीन पर रात 11:30 बजे तक चलेंगे. ठाणे में स्थित Movie Max और अहमदाबाद में स्थित Connplex Cinemas में भी 'धुरंधर 2' के लिए आधी रात के बाद के शो रखे गए हैं, जो गुरुवार से ही शुरू हो जाएंगे. हालांकि, लॉजिस्टिक्स और सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण हर शहर में इस मॉडल को अपनाना संभव नहीं है, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार, पश्चिमी और दक्षिणी भारत के कई थिएटर अगले 24 घंटों में इसी राह पर चलेंगे और इस फिल्म के लिए देर रात के शो शुरू करेंगे.

'DDLJ' को मराठा मंदिर में मिली नई टाइमिंग

मराठा मंदिर में पिछले 30 सालों से लगातार फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' (DDLJ) दिखाई जा रही है. यह फिल्म हर दिन सुबह 11.30 बजे दिखाई जाती है, लेकिन धुरंधर 2 के रनटाइम को एडजस्ट करने के लिए, DDLJ को थिएटर में सुबह के बहुत जल्दी वाले स्लॉट में शिफ्ट कर दिया गया है.

धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग

धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग हर घंटे नए रिकॉर्ड तोड़ रही है. पेड प्रीव्यू के लिए, फ़िल्म ने लगभग 8 लाख टिकट बेचे हैं, जिससे ₹35 करोड़ की कमाई हुई है, यह पिछले साल पवन कल्याण की OG द्वारा बनाए गए ₹25 करोड़ के भारतीय रिकॉर्ड से काफी ज़्यादा है. फिल्म ने पहले दिन की एडवांस बुकिंग से भी ₹21 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है. विदेशों में, रणवीर सिंह स्टारर यह फिल्म नॉर्थ अमेरिका में प्री-सेल्स से $5 मिलियन कमाने वाली पहली भारतीय फ़िल्म बन गई है. दुनिया भर में इसकी कुल एडवांस बुकिंग कमाई ₹125 करोड़ से ज़्यादा हो गई है.