विज्ञापन

De De Pyaar De 2 Collection Day 3: तरण आदर्श से जानें अजय देवगन की फिल्म ने कमाए कितने करोड़, हिट हुई या फ्लॉप

De De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 3:  अजय देवगन की दे दे प्यार दे 2 का जलवा रविवार को भी बरकरार रहा है, जिसने तीन दिनों में सबसे ज्यादा कमाई हासिल कर बवाल मचा दिया है.

Read Time: 3 mins
Share
De De Pyaar De 2 Collection Day 3: तरण आदर्श से जानें अजय देवगन की फिल्म ने कमाए कितने करोड़, हिट हुई या फ्लॉप
De De Pyaar De 2 BO Day 3: दे दे प्यार दे 2 ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
नई दिल्ली:

De De Pyaar De 2 Sunday Box Office Collection Day 3 : दे दे प्यार दे 2 ने तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर अपना दम दिखाया है. तीन दिनों फिल्म का जलवा बरकरार नजर आ रहा है. वहीं पहले और दूसरे दिन की कमाई के मुकाबले फिल्म ने तीसरे दिन लंबी छलाग लगाई है. इसके चलते अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह और आर माधवन की दे दे प्यार दे 2 ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा दिया है. फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट तरण आदर्श ने दे दे प्यार दे 2 फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का अच्छे से विश्लेषण किया है.

तरण आदर्श ने बताया दे दे प्यार दे 2 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

तरण आदर्श ने अजय देवगन और राकुल प्रीत सिंह की फिल्म दे दे प्यार दे 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 के बारे में एक्स पर लिखा है, ‘दे दे प्यार दे ने शनिवार और रविवार के साथ एक अच्छा वीकेंड दर्ज किया है, जो बेहद जरूरी था. #DDPD2 के शुरुआती वीकेंड के आंकड़े 2019 में रिलीज हुई पहली किस्त (38.54 करोड़, प्रीव्यू सहित) के बराबर हैं. आदर्श रूप से, #DDPD2 का कारोबार कहीं ज्यादा होना चाहिए था, खासकर आज की फ्रैंचाइज़ी से उम्मीदों को देखते हुए. फिल्म अब बेहद महत्वपूर्ण वीकडे चरण में प्रवेश कर रही है. अब इसे पहले हफ़्ते में सम्मानजनक कुल कमाई हासिल करने के लिए सोमवार से गुरुवार तक पकड़ बनाए रखनी होगी. #DeDePyaarDe2 (पहला हफ़्ता) शुक्रवार 9.45 करोड़, शनिवार 13.77 करोड़, रविवार 15.21 करोड़. कुल: 38.43 करोड़ रुपये नेट कलेक्शन रहा है.'
 

बाकी फिल्मों का कितना रहा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन?

अन्य फिल्मों की बात करें तो 14 नवंबर को कांता रिलीज हुई है, जिसने 13.85 करोड़ की कमाई भारत में की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 21.25 करोड़ ही पहुंच पाया है. दूसरी तरफ पिछले हफ्ते रिलीज हुई हक की बात करें तो फिल्म ने 16.95 करोड़ की कमाई हासिल की है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 24.9 करोड़ ही पहुंच पाया है. जबकि जटाधारा की बात करें तो भारत में 5.71 करोड़ और वर्ल्डवाइड 7.31 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है. 

गौरतलब है कि दे दे प्यार दे रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है, जिसे अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है. जबकि लव रंजन और तरुण जैन ने लिखा है. यह साल 2019 में रिलीज हुई दे दे प्यार दे का सीक्वल है, जिसमें अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह के अलावा तब्बू अहम किरदार में नजर आई थीं. 

   

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
De De Pyaar De, De De Pyaar De 2, De De Pyaar De Box Office, De De Pyaar De 2 Collection, De De Pyaar De 2 Collection Day 3
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com