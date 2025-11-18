De De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 4: धमाकेदार वीकेंड के बाद धड़ाम से गिरी रकुल-अजय की फिल्म, जानें कमाई

De De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 4: अजय देवगन और रकुल प्रीत सिंह की रोमांटिक कॉमेडी ‘दे दे प्यार दे 2' ने रिलीज के पहले तीन दिनों में बॉक्स ऑफिस पर शानदार पकड़ बनाई. वीकेंड के हर दिन फिल्म का कलेक्शन बढ़ा, जिससे दर्शकों के बीच फिल्म की मजबूत चर्चा बनी रही. लेकिन हर फिल्म की असली परीक्षा मंडे टेस्ट में होती है, जब छुट्टियों के बाद वीकडेज की शुरुआत होती है और दर्शकों की वास्तविक रुचि सामने आती है.

वीकेंड में अच्छा प्रदर्शन करने वाली यह फिल्म सोमवार की चुनौती से पूरी तरह नहीं बच पाई. शुरुआती आंकड़े बताते हैं कि जहां फिल्म ने पहले दिन 8.75 करोड़ कमाए, वहीं दूसरे दिन कलेक्शन बढ़कर 12.25 करोड़ हो गया. तीसरे दिन भी यह उछाल जारी रहा और फिल्म ने 13.75 करोड़ का बिजनेस किया. हालांकि चौथे दिन यानी सोमवार को कमाई गिरकर 4.25 करोड़ रह गई. इसके साथ ही फिल्म का कुल घरेलू कलेक्शन करीब 39 करोड़ तक पहुंच गया है.

बजट की बात करें तो रिपोर्ट्स के अनुसार ‘दे दे प्यार दे 2' लगभग 100 करोड़ की लागत में बनी है. वहीं वर्ल्डवाइड तीन दिनों में इसका कलेक्शन 54.25 करोड़ के पार निकल चुका है, जो शुरुआत के लिए मजबूत संकेत माना जा रहा है. फिल्म धीरे-धीरे अपने बजट का बड़ा हिस्सा रिकवर कर चुकी है और आगे के दिनों में इसका प्रदर्शन निर्णायक होगा.

रकुल प्रीत सिंह के करियर में भी यह फिल्म खास जगह बना रही है. उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की सूची में अब यह मूवी चौथे नंबर पर आ गई है, जिसने ‘रनवे 34' को पीछे छोड़ दिया है. कास्ट की बात करें तो अंशुल शर्मा के निर्देशन में बनी इस फिल्म में अजय देवगन और रकुल के साथ जावेद जाफरी, मीजान जाफरी और आर. माधवन भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आते हैं. फिल्म अब वीकडेज की परीक्षा में कितना टिकती है, यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा.