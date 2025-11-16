De De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 2: अजय देवगन की 2nd डे चांदी, ओपनिंग डे से वसूले ज्यादा

De De Pyaar De 2 Box Office Collection Day 2: बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन और रकुलप्रीत सिंह की मचअवेटेड दे दे प्यार दे 2 सिनेमाघरों में 14 नवंबर को रिलीज हो गई है. फिल्म में इस बार आर माधवन जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं. इस रोमांटिक ड्रामा की पहले दिन शुरुआत धीमी रही और फिल्म के खाते में 8 करोड़ रुपए आए. हालांकि वर्ल्डवाइड यह आंकड़ा 29.25 करोड़ रहा. लेकिन दूसरे दिन यह आंकड़ा काफी बढ़ गया और फिल्म की दुनियाभर में कमाई 50 करोड़ की ओर बढ़ती हुई नजर आई.

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के आंकड़ों के अनुसार, दूसरे दिन फिल्म ने 12.25 करोड़ की कमाई हासिल की है. इसके बाद दो दिनों में फिल्म का कलेक्शन 21 करोड़ पहुंच गया है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंच गया है, जिसके चलते देखना होगा कि फिल्म कितनी कमाई हासिल करती है.

बता दें, दे दे प्यार 2 को अंशुल शर्मा ने डायरेक्ट किया है और लव रंजन और तरुण जैन ने लिखा है. फिल्म में अजय देवगन ने आशिष का किरदार निभाया है. जबकि रकुल प्रीत सिंह ने आयशा का किरदार निभाया है और आर माधवन ने रज्जी का किरदार निभाया है. फिल्म में गौतमी कपूर, जावेद जाफरी, मीजान जाफरी, इशिता दत्त और जानकी बोदीवाला अहम किरदार में नजर आ रहे हैं.

दे दे प्यार दे 2 की कहानी में 52 साल के लंदन बेस्ड एनआरआई इन्वेस्टर आशीष अपनी 28 साल की गर्लफ्रेंड की फैमिली से मिलने की तैयारी करते हैं. दोनों के बीच उम्र का फासला ज्यादा है. इसके चलते फिल्म में ट्विस्ट और कॉमेडी देखने को मिल रही है.

अजय देवगन की पिछली फिल्मों की ओपनिंग की बात करें तो सिंघम अगेन ने 43.70 करोड़ की ओपनिंग की थी. रेड 2 ने 19.71 करोड़ की कमाई पहले दिन की थी. दृश्यम 2 ने 15.38 करोड़, शैतान ने 15.21 करोड़, भोला ने 11.2 करोड़, दे दे प्यार दे 2 ने 9.45 करोड़, थैंक गॉड ने 8.1 करोड़, मैदान ने 7.25 करोड़, रनवे 34 ने 3.5 करोड़, औरों में कहां दम था ने 1.7 करोड़ और नाम ने 22 लाख की थी.



