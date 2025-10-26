सोनाक्षी सिन्हा की बहन दे चुकी है हिट फिल्म, शाहरुख-काजोल की फिल्म में कर चुकी है काम

आदित्य चोपड़ा की आइकोनिक फिल्म 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' में छुटकी का रोल निभा कर घर-घर में मशहूर हुई पूजा रूपारेल इन दिनों चर्चा में छाई हुई हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में, पूजा ने खुलासा किया कि वह सोनाक्षी सिन्हा की कज़िन हैं और उन्होंने फिल्म में सोनाक्षी की मां पूनम सिन्हा का एक आउटफिट पहना था. पूजा ने फिल्म में काजोल की छोटी बहन का किरदार निभाया था. हिंदी रश के साथ एक इंटरव्यू के दौरान, पूजा रूपारेल ने खुलासा किया कि उनके पहले बड़े ब्रेक का पूनम सिन्हा से कनेक्शन था. कड़ी मेहनत के साथ-साथ, वह भाग्य में भी विश्वास करती हैं. पूजा ने कहा कि उन्हें यह बड़ा ब्रेक पाने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, बल्कि यह उनके लिए अपने आप आ गया.

राकेश रोशन की पत्नी ने देखा था डांस

पूजा ने कहा, "मुझे पहला ब्रेक इसी वजह से मिला, लेकिन सीधे तौर पर नहीं. मेरी मौसी, पूनम सिन्हा (सोनाक्षी की मां), आज भी मुझे बहुत प्यार करती हैं और लाड़-प्यार करती हैं. एक बार, मैंने दिवाली के एक मेले में डांस किया था और मेरी मां ने उसे एक वीएचएस टेप पर रिकॉर्ड कर लिया था. एक दिन, जब मेरी मौसी के घर इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम चल रहा था, राकेश रोशन की पत्नी पिंकी रोशन उनसे मिलने आईं और उन्होंने वह टेप देख लिया. वह मेरे बारे में जानना चाहती थीं क्योंकि वे अपनी फिल्म के लिए एक अभिनेत्री की तलाश में थे. उन्होंने मेरी मौसी से पूछा कि क्या वह मुझसे मिलकर मेरा फ़ोन नंबर ले सकती हैं, जो उन्होंने ले लिया. तो असल में, मैं काम की तलाश में बाहर नहीं गई थी; यह मेरे पास खुद आया."

पूजा ने आगे कहा, आखिरकार, यशराज फ़िल्म्स ने राकेश जी से मेरा नंबर ले लिया, और ऐसा नहीं था कि मेरे किरदार के लिए बहुत से लोग ऑडिशन दे रहे थे या मुझे यह किरदार मिलेगा या नहीं, इस बात को लेकर कोई तनाव था. यह बहुत आसान था; उन्होंने मुझे फ़ोन किया और जल्द ही मैं सेट पर थी. तो, अगर चीज़ें होनी तय होती हैं, तो होती हैं. लेकिन अगर नहीं होती हैं, तो चाहे आप कितने भी ऑडिशन दें, वह सही नहीं होगा."

फ़िल्म की तस्वीरें देखते हुए, पूजा को याद आया कि उन्होंने काजोल और परमीत सेठी की सगाई वाले सीन में पूनम सिन्हा का ड्रेस पहना था. उन्होंने कहा, "यह ड्रेस असल में पूनम सिन्हा की थी. मेरी मां कुछ ऑप्शन लेकर आई थीं, और उन्होंने मेरे लिए जो शुरू में प्लान किया था, वह नहीं बना. फिर मेरी मां ने पूछा कि क्या मैं इसे पहन सकती हूं, और उन्होंने तुरंत हां कह दिया. मैंने इसे सीन के लिए पहना. शुक्रिया, मौसी."

चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत

पूजा रूपारेल ने 1993 में बॉलीवुड फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करना शुरू किया. वह पहली बार जैकी श्रॉफ और शाहरुख खान अभिनीत किंग अंकल में दिखाई दीं.