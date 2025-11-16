Dabangg Tour: सलमान खान और तमन्ना भाटिया ने दिया'दिल दियां गल्लां' पर शानदार परफॉर्मेंस, केमेस्ट्री देख फैंस ने लुटाया प्यार

Dabangg Tour: सलमान खान अपने दबंग टूर पर हैं और इस बार तमन्ना भाटिया भी टीम में शामिल हो गई हैं. कल रात दोहा में दोनों के परफॉर्म करने का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया, लेकिन दर्शकों ने इसे "अजीब" बताया और इसकी खूब आलोचना की. सलमान खान ने मंच पर तमन्ना भाटिया के साथ "दिल दिया गल्लां" गाना गाया. परफॉर्म करते समय उनके रोमांटिक हाव-भाव की काफी आलोचना हुई. रेडिट पर एक थ्रेड वायरल हो गया, जिसमें इंटरनेट यूजर्स ने अपने विचार शेयर किए, एक व्यक्ति ने लिखा, "यह बहुत अजीब लग रहा है." एक अन्य ने लिखा, "दूसरी तरफ से शर्मिंदगी." अन्य लोगों ने लिखा, "बेहद शर्मनाक," "तमन्ना शर्मिंदा लग रही हैं," और "यह क्या अजीब है?"

दबंग टूर के बारे में

सलमान खान और तमन्ना भाटिया के अलावा दबंग टूर पर सुनील ग्रोवर, स्टेबिन बेन, जैकलीन फर्नांडीज और मनीष पॉल जैसे अन्य सेलिब्रिटी भी शामिल हैं. सलमान खान ने दबंग टूर के दौरान अपने कुछ सबसे लोकप्रिय साउंडट्रैक पर ठुमके लगाए, जिनमें "ऊ जाने जाना", "किक" का "जुम्मे की रात", "दबंग" का "पांडे जी सीटी" और "ट्यूबलाइट" का "साजन रेडियो" शामिल हैं.

दबंग टूर में सलमान खान और तमन्ना भाटिया के परफॉर्मेंस को लेकर इंटरनेट पर लोगों के अजीब रिएक्शन सामने आए जो ऑनलाइन वायरल हो गया. कई लोगों को यह बेहद अजीब लगा और उन्होंने इसे "प्रो क्रिंग मैक्स" करार दिया.