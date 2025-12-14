विज्ञापन

सऊदी अरब के जेद्दा में रेड सी फिल्म फेस्टिवल में सलमान खान की मौजूदगी हमेशा की तरह एंटरटेनिंग थी. बॉलीवुड सुपरस्टार ने फैंस को तब हैरान कर दिया, जब उन्होंने कहा कि वह खुद को एक महान एक्टर नहीं मानते.

'एक्टिंग नहीं होती मुझसे','जब रोता हूं, आप लोग हंसते हो',सलमान खान बोले- नहीं हूं मैं अच्छा एक्टर
खुद को अच्छा एक्टर नहीं मानते सलमान खान
सऊदी अरब के जेद्दा में रेड सी फिल्म फेस्टिवल में सलमान खान की मौजूदगी हमेशा की तरह एंटरटेनिंग थी. बॉलीवुड सुपरस्टार ने फैंस को तब हैरान कर दिया, जब उन्होंने कहा कि वह खुद को एक महान एक्टर नहीं मानते. फिल्म फेस्टिवल में एक इंटरैक्टिव सेशन के दौरान सलमान खान ने अपने तीन दशकों से ज़्यादा के करियर के बारे में भी बात की. अपनी शोहरत, विरासत या हिट फिल्मों पर रोशनी डालने के बजाय, उन्होंने इवेंट में एक मज़ेदार खुलासा करके फैंस को हैरान कर दिया. यह कहते हुए कि वह खुद को एक महान परफॉर्मर नहीं मानते. उनके एक्टिंग स्टाइल के बारे में पूछे जाने पर, एक्टर ने कहा, “एक्टिंग भी इस पीढ़ी से चली गई है.”

59 साल के सलमान ने खुद का मज़ाक बनाते हुए कहा, “मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत ही कमाल का एक्टर हूं. आप मुझे कुछ भी करते हुए पकड़ सकते हैं, लेकिन एक्टिंग करते हुए नहीं पकड़ सकते.” उन्होंने आगे कहा, “वो होती ही नहीं मुझसे. जैसा फील होता है, वैसा करता हूं. बस यही है. मैं बस वही करता हूं जो मेरा मन करता है. बस.” उनकी बातों से उनके फैंस हंस पड़े. फिर होस्ट ने ऑडियंस से उनकी राय पूछी और लोगों ने खुशी से “नहीं” में जवाब दिया. जवाब में सलमान ने आगे शेयर किया, “कभी-कभी जब मैं रोता हूं, मुझे लगता है आप लोग मुझ पर हंस देते हो. ”

 यहां बॉलीवुड एक्टर ने फिल्म इंडस्ट्रीज़ के बीच बढ़ते क्रॉस-कल्चरल लेन-देन की भी तारीफ़ की. उनकी स्टाइलिश मौजूदगी ने बेशक उनकी अपनी ग्लोबल अपील को दिखाया. बातचीत के दौरान उन्होंने फेस्टिवल में शामिल होने के अपने शौक को माना और कहा, “मुझे यहां बहुत पसंद है. मुझे सऊदी पसंद है. यहां के बहुत से लोगों को कल्चर पसंद है. यह अच्छा है. मैं आजकल इस जगह पर काफी आता रहता हूं.”

