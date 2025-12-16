Filmfare OTT Awards 2025: ओटीटी पर डेब्यू करते ही छाया कपूर खानदान का लाडला, जीता बेस्ट एक्टर अवॉर्ड

15 दिसंबर को मुंबई में छठा फिल्मफेयर OTT अवॉर्ड्स सेलिब्रशन हुआ. इसमें भारत के बढ़ते स्ट्रीमिंग स्पेस के बेहतरीन टैलेंट को सम्मानित किया गया. इस शानदार रात में वेब ओरिजिनल फिल्मों और सीरीज में बेहतरीन परफॉर्मेंस, दमदार कहानी और असाधारण कला को सम्मानित किया गया. बेस्ट एक्टर, वेब ओरिजिनल फिल्म (मेल) कैटेगरी में, अभिषेक बनर्जी ने 'स्टोलन' में अपने दमदार और यादगार परफॉर्मेंस के लिए अवॉर्ड जीता. उनकी जीत शाम के सबसे बड़े हाइलाइट्स में से एक थी, जिसने इंडस्ट्री और फैंस दोनों से खूब तालियां बटोरीं.

दूसरी तरफ सान्या मल्होत्रा ​​ने 'मिसेज' में अपनी शानदार एक्टिंग के लिए बेस्ट एक्ट्रेस, वेब ओरिजिनल फिल्म (फीमेल) का अवॉर्ड जीता. उनकी परफॉर्मेंस सबसे अलग थी जिसने उन्हें इस कड़े मुकाबले वाली रात में विनर बनाया.

बेस्ट एक्टर, वेब ओरिजिनल फिल्म (मेल) विजेता – अभिषेक बनर्जी (स्टोलन)

बेस्ट एक्टर, वेब ओरिजिनल फिल्म (फीमेल) विजेता – सान्या मल्होत्रा ​​(मिसेज)

Filmfare OTT Awards 2025 Full Winners List:

बेस्ट सीरीज- ब्लैक वारंट

बेस्ट डायरेक्टर, सीरीज - विक्रमादित्य मोटवाने, सत्यांशु सिंह, अर्केश अजय, एम्बिएका पंडित और रोहिन रवींद्रन (ब्लैक वारंट)

बेस्ट सीरीज (क्रिटिक्स) - पाताल लोक सीजन 2

बेस्ट डायरेक्टर: सीरीज (क्रिटिक्स) - अनुभव सिन्हा (IC 814: द कंधार हाईजैक), नागेश कुकुनूर (द हंट: द राजीव गांधी असैसिनेशन केस)

बेस्ट एक्टर, सीरीज (मेल): ड्रामा - जयदीप अहलावत (पाताल लोक सीजन 2)

बेस्ट एक्टर (मेल), सीरीज, क्रिटिक्स: ड्रामा - जहान कपूर (ब्लैक वारंट)

बेस्ट एक्टर, सीरीज (फीमेल): ड्रामा - मोनिका पंवार (खौफ)

बेस्ट एक्टर (फीमेल), सीरीज, क्रिटिक्स: ड्रामा - रसिका दुगल (शेखर होम)

बेस्ट कॉमेडी (सीरीज/स्पेशल) - रात जवान है (सुमीत व्यास)

बेस्ट एक्टर, सीरीज (मेल): कॉमेडी - वरुण सोबती (रात जवान है), स्पर्श श्रीवास्तव (दुपहिया)

बेस्ट एक्टर, सीरीज (फीमेल): कॉमेडी - अनन्या पांडे (कॉल मी बे)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीरीज (मेल): ड्रामा - राहुल भट्ट (ब्लैक वारंट)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीरीज (फीमेल): ड्रामा - तिलोत्तमा शोम (पाताल लोक- सीजन 2)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीरीज (मेल): कॉमेडी - विनय पाठक (ग्राम चिकित्सालय)

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, सीरीज (फीमेल): कॉमेडी - रेणुका शहाणे (दुपहिया)

बेस्ट (नॉन फिक्शन) ओरिजिनल (सीरीज/स्पेशल) - एंग्री यंग मेन (नम्रता राव)

बेस्ट फिल्म, वेब ओरिजिनल - गर्ल्स विल बी गर्ल्स

बेस्ट डायरेक्टर, वेब ओरिजिनल फिल्म - शुचि तलाती (गर्ल्स विल बी गर्ल्ज)

बेस्ट वेब ओरिजिनल फिल्म: क्रिटिक्स - बोमन ईरानी (द मेहता बॉयज)

फिल्मफेयर OTT अवॉर्ड्स 2025 का छठा एडिशन मुंबई के JW मैरियट में हुआ. हुंडई और ब्लेंडर्स प्राइड फैशन टूर को-पावर्ड इस इवेंट में ग्लैमरस रेड-कार्पेट मोमेंट्स और रोमांचक अवॉर्ड अनाउंसमेंट हुए.सायनी गुप्ता और अमोल पाराशर ने शाम को होस्ट किया, और अपनी खास हाजिरजवाबी और एनर्जी से स्टेज पर चार चांद लगा दिए.