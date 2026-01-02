आम्रपाली दुबे की 'सीआईडी बहू' का धांसू पोस्टर रिलीज, एक हाथ में पिस्तौल दूसरे में लेंस लिए दिखी भोजुपरी की यूट्यूब क्वीन

भोजपुरी सिनेमा की अपकमिंग फिल्म 'सीआईडी बहू' का पोस्टर नववर्ष 2026 के मौके जारी कर दिया गया है, जिसमें भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे (Amrapali Dubey) एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में लेंस के साथ नजर आ रही हैं. फिल्म के इस पोस्टर ने दर्शकों के बीच उत्सुकता और चर्चा का माहौल बना दिया है. पोस्टर में फिल्म की झलक भर से यह साफ हो गया है कि यह फिल्म रहस्य, एक्शन और पारिवारिक भावनाओं का दिलचस्प संगम पेश करने वाली है. खास यह है कि फिल्म में दर्शकों की चहेती आम्रपाली दुबे एक अलग और दमदार अंदाज में नजर आने वाली हैं. आम्रपाली दुबे को भोजपुरी की यूट्यूब क्वीन भी कहा जाता है.

यह भी पढ़ें: 21 की उम्र में 170 करोड़ रुपये की है मालकिन, फिर भी मम्मी-पापा के सब्सिक्रप्शन पर ही देखती है नेटफ्लिक्स

'सीआईडी बहू' के प्रोड्यूसर क्या बोले?

श्रेयस फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश 'सीआईडी बहू' का निर्माण प्रेम राय ने किया है. फिल्म को लेकर उन्होंने दावा किया कि यह फिल्म भोजपुरी सिनेमा में अब तक बने पारंपरिक ढर्रे से बिल्कुल अलग और अनोखे कांसेप्ट पर आधारित है. उन्होंने कहा कि सीआईडी बहू में जहां एक ओर सस्पेंस, थ्रिल और इन्वेस्टिगेशन का दमदार तड़का देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी ओर पारिवारिक भावनाओं और सामाजिक सरोकारों को भी मजबूती से पिरोया गया है.

प्रेम राय के अनुसार, यह फिल्म दर्शकों को एक नई सोच और नया अनुभव देगी, क्योंकि इसमें महिला किरदार को बेहद सशक्त और निर्णायक भूमिका में प्रस्तुत किया गया है, जो कहानी को पूरी तरह से अलग दिशा देता है. उन्होंने विश्वास जताया कि यह फिल्म कंटेंट और प्रस्तुति दोनों के स्तर पर दर्शकों की उम्मीदों पर खरी उतरेगी और भोजपुरी सिनेमा को एक नया आयाम देगी.

'सीआईडी बहू' की स्टोरी

'सीआईडी बहू' की कहानी और निर्देशन की कमान अनंजय रघुराज ने संभाली है. सह-निर्माता के तौर पर शाइस्ता खान जुड़ी हैं. फिल्म का पोस्टर इशारा करता है कि 'सीआईडी बहू' एक ऐसी कहानी है, जिसमें एक मजबूत महिला किरदार सामाजिक और पारिवारिक चुनौतियों के साथ-साथ अपराध की गुत्थियों को सुलझाते हुए दिखाई देगी. संगीत की बात करें तो फिल्म में साजन मिश्रा और ओम झा का संगीत होगा, जिसके बोल धर्म हिंदुस्तानी और दुर्गेश भट्ट ने लिखे हैं.

'सीआईडी बहू' के सितारे

स्टारकास्ट की बात करें तो फिल्म में आम्रपाली दुबे के साथ राज सिंह राजपूत, पूजा ठाकुर, अयाज खान, साहिल सिद्दीकी, श्वेता वर्मा, रंभा साहनी, विद्या सिंह, संजीव के मिश्रा, ससिता रॉय, निहाल सिंह और शियान्श सिंह जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. अब देखना है कि फिल्म का ट्रेलर कैसा आता है.