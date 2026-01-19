मनोज तिवारी के अलावा ये एक्टर भी हुए चोरी की घटना के शिकार, ये एक्ट्रेस तो खुद बन गई चोर

भोजपुरी सिनेमा के सितारे अक्सर अपनी फिल्मों, गानों और निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन बीते कुछ समय से भोजपुरी इंडस्ट्री एक अलग वजह से सुर्खियों में है. हाल ही में भोजपुरी अभिनेता और सांसद मनोज तिवारी के मुंबई स्थित घर में हुई चोरी ने सभी को हैरान कर दिया है. मनोज तिवारी से पहले पवन सिंह और आम्रपाली दुबे चोरी की घटनाओं का शिकार बन चुके हैं. मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित मनोज तिवारी के फ्लैट से कुल 5.40 लाख रुपए की नगदी चोरी हुई. जून 2025 में सबसे पहले 4.40 लाख रुपए गायब हुए थे, लेकिन तब चोर का कोई सुराग नहीं मिल सका.

मनोज तिवारी के घर चोरी

इसके बाद दिसंबर में घर में गुप्त रूप से सीसीटीवी कैमरे लगवाए गए. 15 जनवरी की रात कैमरे में चोर कैद हो गया. चोर ने करीब 1 लाख रुपए चोरी किए. जांच में सामने आया कि यह चोरी मनोज तिवारी के पुराने नौकर ने डुप्लीकेट चाबियों के जरिए की थी. आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन इस घटना ने सेलेब्रिटीज की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल जरूर खड़ा कर दिया है.

पवन सिंह के घर चोरी

भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह भी चोरी की वारदात का शिकार हो चुके हैं. बिहार के आरा स्थित उनके घर में चोरों ने खिड़की तोड़कर एंट्री की और करीब 15 लाख रुपए की ज्वेलरी, राइफल की 30 गोलियां और 15 हजार रुपए लेकर फरार हो गए थे. गनीमत यह रही कि चोर राइफल नहीं ले जा सके. पवन सिंह के भाई ने थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू की.

आम्रपाली दुबे के यहां भी चोरी

भोजपुरी सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री आम्रपाली दुबे भी चोरी की घटना को लेकर सुर्खियों में रह चुकी हैं. अयोध्या में फिल्म की शूटिंग के दौरान होटल में ठहरी आम्रपाली दुबे के कमरे से मोबाइल और कीमती गहने चोरी हो गए थे. इस घटना से होटल में हड़कंप मच गया था. पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू की और बाद में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. चोरी किए सामान की कीमत लाखों में बताई गई थी. आम्रपाली दुबे ने खुद पुलिस की तत्परता की सराहना की थी.

मिताली शर्मा बनी चोर

इन सबके बीच एक नाम ऐसा भी है, जिसकी कहानी चोरी की शिकार बनने की नहीं, बल्कि चोरी करते पकड़े जाने की है. भोजपुरी सिनेमा की एक समय की चर्चित अभिनेत्री मिताली शर्मा की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिताली शर्मा को मुंबई की सड़कों पर भीख मांगते और चोरी करते हुए देखा गया था. काम न मिलने और मानसिक समस्याओं से जूझ रही मिताली की हालत इतनी खराब हो गई कि पुलिस को उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा. कभी भोजपुरी निर्देशकों की पहली पसंद रहीं मिताली का इस तरह सड़कों पर आ जाना इंडस्ट्री के कड़वे सच को उजागर करता है.

