21 की उम्र में 170 करोड़ रुपये की है मालकिन, फिर भी मम्मी-पापा के सब्सिक्रप्शन पर ही देखती है नेटफ्लिक्स

नेटफ्लिक्स की सुपरहिट सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स (Stranger Things) का फिनाले हाल ही में रिलीज हुआ है. सीजन 5 का आखिरी एपिसोड 31 दिसंबर 2025 को स्ट्रीमिंग पर आया, जो एक दो घंटे से ज्यादा लंबी मूवी जैसा था. दुनिया भर में फैन्स इस फिनाले पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ इसे शानदार बता रहे हैं, तो कुछ निराश हैं. सोशल मीडिया पर #StrangerThings5 ट्रेंड कर रहा है, और लोग भावुक होकर शो को अलविदा कह रहे हैं. इस सीरीज की स्टार मिली बॉबी ब्राउन (Millie Bobby Brown Bet Worth), जो इलेवन का किरदार निभाती हैं, अब 21 साल की हो चुकी हैं. फॉर्च्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, स्ट्रेंजर थिंग्स के खत्म होने के साथ उनकी नेट वर्थ करीब 20 मिलियन डॉलर (लगभग 170 करोड़ रुपये) है. फिर भी, वह फिजूलखर्ची से कोसों दूर रहती हैं.

मिली बॉबी ब्राउन का पसंद सिम्पल लाइफ

मिली बॉबी ब्राउन का बचपन आर्थिक तंगी में बीता. उनके माता-पिता घर खरीदने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए वे कोई भी पैसा खर्च करने से पहले सौ बार सोचती हैं. यही नहीं, कोई भी चीज खरीदने से पहले मम्मी-पापा से सलाह भी ले लेती हैं. दिलचस्प यह है कि आज भी मिली अपने माता-पिता के नेटफ्लिक्स अकाउंट का इस्तेमाल करती हैं और खुद सब्सक्रिप्शन नहीं लेतीं. शॉपिंग के लिए वे किसी महंगे स्टोर में जाने के बजाय टारगेट स्टोर पसंद करती हैं. उनके पति जैक बॉनजियोवी रईस खानदान से हैं, लेकिन फिर भी स्ट्रेजर थिंग्स एक्ट्रेस अपने स्टाइल से ही जिंदगी जीना पंसद करती हैं.

नेटफ्लिक्स सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स ने बनाया सुपरस्टार

नेटफ्लिक्स सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स ने मिली बॉबी ब्राउन को स्टार बनाया. स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 1 में प्रति एपिसोड 10-30 हजार डॉलर मिलते थे, जो फाइनल सीजन में करीब 3 लाख डॉलर प्रति एपिसोड हो गए. इसके अलावा, उन्होंने एनोला होम्स और गॉडजिला जैसी फिल्मों से भी कमाई की. मिली ने अपना ब्यूटी ब्रांड फ्लोरेंस बाय मिल्स शुरू किया, जो अब कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, स्लीपवियर से लेकर कॉफी तक बेचता है.

मिली बॉबी ब्राउन के अपकमिंग प्रोजेक्ट

मिली बॉबी ब्राउन की दुनियाभर में लोकप्रिय वेब सीरीज 'स्ट्रेंजर थिंग्स' अब खत्म हो चुकी है. तो आपके जेहन में ये सवाल पैदा हो रहा होगा कि आगे क्या? तो आपको बता देते हैं कि उनकी फिल्म सीरीज 'इनोला होम्स' का तीसरा पार्ट 2026 में आ सकता है. इसके बाद 'जस्ट पिक्चर इट' उनकी अगली फिल्म है. वेब सीरीज की बात करें तो उनकी अगली वेब सीरीज 'प्रिज्म' है. इसके अलावा भी कई दूसरे प्रोजेक्ट पर बात चल रही है.

स्ट्रेंजर थिंग्स का फिनाले देखकर फैन्स भावुक हैं. मिली बॉबी ब्राउन ने इस शो से बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन वे इतनी शोहरत के बाद भी अपनी जड़ों को नहीं भूली हैं. एक जेन जी स्टार जो करोड़ों कमाने के बावजूद सादगी पसंद करती है – यही मिली बॉबी ब्राउन की असली ताकत है.