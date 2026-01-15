विज्ञापन

फ्लाइट हुई लेट तो आम्रपाली दुबे ने उठाया मौके का फायदा, प्लेन में ही बना डाली ऐसी रील

आम्रपाली का नया गाना चलेला लुंगी झार के ए सखी काफी पसंद किया जा रहा है. हाल ही में एक्ट्रेस ने इस पर एक रील भी बना डाली.

नई दिल्ली:

फर्ज कीजिए अगर आपकी फ्लाइट डिले हो जाए तो आप क्या करेंगे? इरिटेट होंगे? गुस्सा होंगे या जाहिर है थोड़ा परेशान होंगे. लेकिन मशहूर भोजपुरी एक्ट्रेस आम्रपाली दुबे की फ्लाइट जब डिले हुई तो उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया. बल्कि उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया और एक जबरदस्त रील बना दी, जो उनके फैंस को काफी पसंद भी आ रही है. रील आम्रपाली ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर शेयर की है जिसमें वो फ्लाइट में सीट पर ही बैठी हुई हैं और बैठे-बैठे ही वीडियो शूट कर रही हैं.

वीडियो में क्या है खास?

आम्रपाली ने जो वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है उसके कैप्शन में लिखा है ‘फ्लाइट डिले.. रील मेड' यानी ‘फ्लाइट लेट हो रही थी इसलिए रील बना ली'. वीडियो में आम्रपाली ब्लैक चश्मा लगाए, गले में स्कार्फ डाले फुल टशन में लग रही हैं. एक्ट्रेस ने ये वीडियो अपने हाल ही में रिलीज हुए सॉन्ग ‘चलेला लुंगी झार के ऐ सखी' पर शूट किया है.

वीडियो में ध्यान देने वाली बात ये है कि आम्रपाली ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि वीडियो शूट करते वक्त आसपास किसी पैसेंजर को परेशानी ना हो इसलिए उन्होंने अपने दोनों कानों में एयरपॉड्स लगा रखे हैं और अपने रीयल सॉन्ग की तरह रील में भी एक्ट्रेस बैठे-बैठे ही जबरदस्त एक्सप्रेशन दे रही हैं.

आम्रपाली दुबे का नया गाना मचा रहा तहलका

आपको बता दें कि ‘चलेला लुंगी झार के ऐ सखी' एक भोजपुरी एल्बम का सॉन्ग है जिसे इंदू सोनाली ने गाया है. इसे कोरियोग्राफ किया है प्रसून यादव ने और गाने के लिरिक्स भी प्रसून यादव ने ही लिखे हैं. वीडियो में आम्रपाली के साथ जानू यादव नजर आ रहे हैं. अब आम्रपाली का गाना है और वायरल ना हो ऐसा तो कम ही होता है. कुछ ही दिन में ये गाना कितना पसंद किया जा रहा है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 11 जनवरी से 15 जनवरी तक 1 लाख 4 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है.

