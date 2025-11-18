विज्ञापन

विदाई में बहन संग होने वाले पति का डांस देख खिसियाई दुल्हन, फिर लिया ऐसा बदला लोग बोले- सात जन्म तक करेगा याद

सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है की शादी के बाद जैसे ही दूल्हा अपनी दुल्हनिया को विदाई करके घर ले जा रहा होता है अचानक सालियों के साथ ताबड़तोड़ डांस करने लगता है.

बहन के साथ दूल्हे का डांस देख दुल्हन को आया गुस्सा
नई दिल्ली:

शादी में दूल्हा दुल्हन समेत बाराती भी खूब इंजॉय करते हैं. शादी का सीजन चल रहा है और ऐसे में कई शादी के वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहे हैं. वहीं हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. इस वीडियो में जीजा साली का ताबड़तोड़ डांस देखा जा सकता है. यह वीडियो दुल्हन की विदाई के समय का है. जहां सालियां जीजा को रोक डांस करना शुरू कर देती हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद जीजा के चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं. आखिर क्या होता है ऐसा चलिए आपको बताते हैं.

सोशल मीडिया पर एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है की शादी के बाद जैसे ही दूल्हा अपनी दुल्हनिया को विदाई करके घर ले जा रहा होता है. इतने में ही जीजा की सालियां भोजपुरी गाने पर जमकर डांस करना शुरू कर देती हैं और वहीं शरमाते हुए जीजा भी खूब डांस करते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इतने ही में दुल्हन जैसे ही घूर कर अपने पति को देखती है उसी समय दूल्हे के भी एक्सप्रेशन बदल जाते हैं और वह डांस करना ही बंद कर देते हैं. दूल्हे का चेहरा देख बाकी लोग भी हैरान रह जाते हैं.

लेकिन दुल्हन की बहनें पूरी शादी में जमकर डांस करती हैं और शादी में चार चांद लगा देती हैं. सोशल मीडिया पर यह वीडियो खूब पसंद किया जा रहा है. इस थ्रोबैक वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं. इस वीडियो पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा है, 'ये क्या था भाई समझ नहीं आया'. तो एक ने लिखा, 'खौफ है भाभी का नहीं तो और जोरदार डांस होता'. एक और ने लिखा, 'भाई तो अब भाभी का ये रिएक्शन सात जन्म तक नहीं भूलेगा'. 
 

