जितेंद्र संग बैकग्राउंड में डांस कर रहा लड़का आज उनसे भी बड़ा स्टार, गोवा में खुद का बंगला, नेटवर्थ 325 करोड़...पहचाना क्या?

बॉलीवुड में कई एक्टर्स हैं, जिन्होंने कड़े संघर्ष के बाद नाम कमाया है. फिल्मों में आने के लिए कई एक्टर्स ने पहले पर्दे के पीछे काम किया और फिर जब मौका मिला तो अपना काम दिखाया. इसमें किसी ने असिस्टेंट डायरेक्टर तो किसी ने बैकग्राउंड डांसर का काम किया. करण जौहर, वरुण धवन, सिद्धार्थ मल्होत्रा ने असिस्टेंट डायरेक्टर, तो शाहिद कपूर और सुशांत सिंह राजपूत ने बैकग्राउंड डांसर के तौर पर काम किया है. इस कड़ी में एक नाम और शामिल है, जिसने बॉलीवुड में कई हिट फिल्मों में काम किया है. सोशल मीडिया पर इस एक्टर की तस्वीर वायरल हो रही है, जिसमें यह गुजरे जमाने के एक्टर जितेंद्र की फिल्म में बैकग्राउंड डांसर का काम करता दिख रहा है. आइए जानते हैं कौन यह एक्टर.

दरअसल, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के 'सर्किट' अरशद वारसी की. सोशल मीडिया पर वायरल इस तस्वीर में अरशद वारसी को काले और चमकदार कपड़ों में बतौर बैकग्राउंड डांसर नाचते देखा जा रहा है. अरशद के सामने सूट-बूट मे एक्टर जितेंद्र को देखा जा रहा है. इस फिल्म का नाम आग से खेलेंगे (1989) है, जिसे सुभाष घई ने डायरेक्ट किया था.

अरशद वारसी ने बॉलीवुड में आने से पहले सड़कों पर खूब संघर्ष किया था. छोटी सी उम्र में ही अरशद वारसी के सिर से मां-बाप का साया चला गया था. अरशद ने फिल्मों में आने से पहले छोटे-मोटे काम कर अपना गुजारा किया था. गरीबी की वजह से उनकी पढ़ाई और घर दोनों ही चले गए. अरशद ने संघर्ष के दौरान फिल्मों में भी हाथ आजमाना शुरू किया. वह छोटी-मोटी जगह डांस किया करते थे और फिर धीरे-धीरे वो फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर बन गए. लेकिन आज अरशद बॉलीवुड के सबसे चर्चित सितारों में से एक हैं. मुंबई के साथ-साथ गोवा और अन्य कई जगहों पर उनके घर हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उनकी नेटवर्थ 325 करोड़ से अधिक है.