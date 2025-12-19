विज्ञापन

2025 में बेटे सनी देओल की इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र ने किया था डांस, 89 साल की उम्र में दिखती थी एनर्जी और जिंदादिली

ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें धर्मेंद्र की एनर्जी देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो 89 साल के शख्स हैं.

Read Time: 2 mins
Share
2025 में बेटे सनी देओल की इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र ने किया था डांस, 89 साल की उम्र में दिखती थी एनर्जी और जिंदादिली
2025 में बेटे सनी देओल की इस फिल्म के लिए धर्मेंद्र ने किया था डांस
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र को भला कौन भूल सकता है. अपनी दमदार अदाकारी, मासूम मुस्कान और जिंदादिली के लिए पहचाने जाने वाले धर्मेंद्र हमेशा ही दर्शकों के दिलों पर राज करते रहेंगे. वो एक ऐसे एक्टर थे जो आखिरी वक्त तक स्क्रीन पर अपनी एनर्जेटिक पहचान बनाए रखने में कामयाब रहे. चाहें थियेटर हो या फिर टीवी ही क्यों न हो. उनका ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जिसमें उनकी एनर्जी देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो 89 साल के शख्स हैं.

ये भी पढ़ें: निधन के 25 दिन बितने के बाद सनी देओल को फिर आई धर्मेंद्र की याद, सोशल मीडिया पर लिखा- लव यू पापा

धर्मेंद्र का जोश और एनर्जी
ये वीडियो उनके बेटे सनी देओल की फिल्म जाट के प्रीमियर का बताया जा रहा है. जहां 89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र पूरे जोश और मस्ती के साथ डांस करते नजर आए.  @SAMTHEBESTEST_ नाम के ट्विटर अकाउंट ने इस वीडियो को शेयर किया है. करीब 20 सेकंड के इस वीडियो में धर्मेंद्र रेड कार्पेट पर पूरे जोश में दिखाई देते हैं. सिर पर काली टोपी, स्टाइलिश शर्ट और चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान. जिसे देखकर लगता है कि उम्र मानो उनके सामने हार मान चुकी हो. बैकग्राउंड में फिल्म जाट का इंटेंस पोस्टर और सामने कैमरों की फ्लैश लाइट्स भी हैं. लेकिन धर्मेंद्र पूरी तरह अपने ही मूड में थे.

फैन्स ने किया सलाम
धर्मेंद्र के इस वीडियो को देखकर फैन्स एक बार फिर इमोशनल हो गए हैं. एक फैन ने वीडियो पर कमेंट किया कि 89 साल की उम्र में ये एनर्जी है. एक यूजर ने लिखा कि ये सही मायने में असली पब्लिक अपीयरेंस है. बाकी फैन्स ने भी दिल से धर्मेंद्र को याद किया.

1935 में जन्मे धर्मेंद्र ने शोले, चुपके चुपके, यमला पगला दीवाना जैसी 300 से ज्यादा फिल्मों से दर्शकों के दिल जीते. जाट के प्रीमियर पर उनका आना बेटे सनी देओल के लिए सपोर्ट और इंडस्ट्री के लिए एक मजबूत संदेश था. सिनेमा के लिए उनका ये प्यार आखिरी सांस तक जिंदा रहा.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Dharmendra, Sunny Deol, Jaat, Jaat Film, Actor Dharmendra
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com