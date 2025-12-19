धर्मेंद्र की 'इक्कीस' का वीडियो शेयर कर सनी देओल ने लिखा, 'लव यू पापा', जानें क्यों एक जनवरी है खास

अपनी एक्टिंग से लाखों दिलों को जीतने वाले धर्मेंद्र ने पिछले महीने इस दुनिया को अलविदा कहा दिया.उनके निधन के बाद से देओल परिवार शोक में है. देओल परिवार सोशल मीडिया पर अक्सर धर्मेंद्र को याद करता रहता है. अब एक बार फिर से सनी देओल ने उन्हें याद किया है. बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता सनी देओल ने अपनी दिवंगत पिता धर्मेंद्र के लिए गहरा प्यार और सम्मान जताया है. फिल्म 'इक्कीस' के नए ट्रेलर को देखकर भावुक हुए सनी ने इसे सोशल मीडिया पर शेयर किया. ट्रेलर में धर्मेंद्र ने सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के पिता की भूमिका निभाई है. 'इक्कीस' 1971 के भारत-पाक युद्ध में शहीद हुए सबसे युवा परम वीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल की सच्ची कहानी पर आधारित है. अरुण महज 21 साल की उम्र में अमर हो गए थे.

कैसा है इक्कीस का ट्रेलर

'इक्कीस' का ट्रेलर 2 मिनट 11 सेकंड का है, जिसमें जोरदार लॉर सीन, टैंक फाइट, परिवार के भावुक पल और वीरता की कहानी दिखाई गई है. अगस्त्य नंदा ने अरुण खेत्रपाल का किरदार निभाया है, जबकि जयदीप अहलावत और सिकंदर खेर भी अहम भूमिकाओं में हैं. 'इक्कीस' के ट्रेलर को देखकर कहा जा सकता है कि धर्मेंद्र का अभिनय बेहद मार्मिक है. वे एक गर्वित पिता की भूमिका में हैं, जो अपने बेटे की बहादुरी पर गौरव महसूस करते हैं और शहादत पर दुख भी. 'इक्कीस' के ट्रेलर का अंत उनकी एक प्रभावशाली डायलॉग से होता है: “ये मेरी फैमिली है, छोटा बेटा मुकेश 50 साल का है और ये बड़ा बेटा अरुण ये हमेशा इक्कीस का ही रहेगा.”

सनी देओल ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा

'इक्कीस' के ट्रेलर को सनी देओल ने अपनी आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'लव यू पापा सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता की सच्ची कहानी देखें, एक हीरो जो सिर्फ़ 21 साल का था और अमर हो गया - सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल.' सोशल मीडिया पर सनी देओल का यह पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.

कब रिलीज होगी इक्कीस

यह फिल्म धर्मेंद्र की आखिरी स्क्रीन उपस्थिति है. उनके निधन के बाद यह और भी भावुक हो गई है. इससे पहले फिल्म की टीम ने उनकी कविता “अज भी जी करदा है, पिंड अपने नू जानवा” भी शेयर की थी, जो उनके गांव के प्रति लगाव को दिखाती है. फिल्म पहले 25 दिसंबर 2025 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे 1 जनवरी 2026 को रिलीज किया जाएगा. निर्देशक श्रीराम राघवन की यह फिल्म बहादुरी और बलिदान की गाथा है, जो दर्शकों को भावुक कर देगी.

