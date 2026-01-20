मुंबई में चार और इंग्लैड में एक लग्जरी घर के अलावा मंहगी कारों के मालिक हैं सनी देओल, 'बॉर्डर 2, एक्टर की नेटवर्थ

सनी देओल इन दिनों अपनी फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसे खूब पसंद किया जा रहा है. फैंस बॉर्डर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. सनी देओल फिल्मों के अलावा अन्य चीजों को लेकर भी सुर्खियों में रहते हैं. वह बॉलीवुड के अमीर एक्टर्स में से एक हैं. सनी देओल ने फिल्मों, ब्रांड एंडोर्समेंट, कमर्शियल्स और राजनीतिक कामों अच्छी-खास संपत्ति जोड़ी है. सनी देओल की कमाई का बड़ा हिस्सा उनकी फिल्मों से आता है.

सनी देओल की नेटवर्थ

मीडिया रिपोर्ट्स की अनुसार सनी देओल की अनुमानित नेट वर्थ 2025 में करीब 130 करोड़ रुपये बताई जा रही है. उनकी संपत्ति में सबसे ज्यादा ध्यान देने लायक हैं उनकी प्रॉपर्टीज. मुंबई में सनी देओल के पास कई शानदार घर हैं. विले पार्ले में एक बंगला करीब 6 करोड़ रुपये का है, जहां उनका परिवार रहता है. जुहू में भी एक बंगला है, जो उनकी मुख्य रिहायश है. मालाबार हिल के पॉश इलाके में बड़ा घर और ओशिवारा में 1000 स्क्वेयर फीट का अपार्टमेंट (करीब 2 करोड़ रुपये का) भी सनी देओल के नाम है. इसके अलावा, सनी देओल के पास इंग्लैंड में भी एक प्रॉपर्टी है. ये सब मिलाकर उनकी रियल एस्टेट होल्डिंग्स काफी मजबूत हैं.

सनी देओल का कार कलेक्शन

लग्जरी कारों की बात करें तो सनी देओल का कलेक्शन भी कमाल का है. उनके पास ऑडी A8L, लैंड रोवर डिफेंडर 110 (करीब 2.11 करोड़), रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी (2.99 करोड़ से ज्यादा), मर्सिडीज-बेंज SL500 और पोर्श 911 GT3 (2.7 करोड़ से ऊपर) जैसी महंगी गाड़ियां हैं. ये गाड़ियां उनकी शानदार लाइफस्टाइल को दिखाती हैं. 2023 में रिलीज हुई 'गदर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था, जो उनके करियर की सबसे बड़ी हिट बनी. अब सनी देओल बॉर्डर 2 में नजर आने वाले हैं. इसके अलावा वे नितेश तिवारी की 'रामायण' में हनुमान का किरदार निभाते नजर आएंगे और आमिर खान के साथ 'लाहौर 1947' में भी काम कर रहे हैं.