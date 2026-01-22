विज्ञापन

Border 2 Box Office: गणतंत्र दिवस पर सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बनेगी बॉर्डर 2! एडवांस बुकिंग में कमा लिए इतने

Border 2 Advance Booking: 23 जनवरी को रिलीज होने को तैयार बॉर्डर 2 ने 55 हजार टिकटें नेशनल चेन्स में बेच दी हैं. 

बॉर्डर 2 करेगी इतने करोड़ की ओपनिंग
नई दिल्ली:

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर 23 जनवरी को दस्तक देने के लिए तैयार है. फिल्म के गानों की चर्चा सोशल मीडिया पर काफी समय से हो रही है. वहीं अब फैंस फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के बाद रिव्यू देने की तैयारी कर रहे हैं. हालांकि इससे पहले बॉर्डर 2 के एडवांस बुकिंग की चर्चा हर तरफ हो रही है. पिंकविला की रिपोर्ट के अनुसार, बॉर्डर 2 की 55,000 टिकटें नेशनल सिनेमा चेन्स में बिक चुकी हैं, जिसमें पीवीआर आईनॉक्स और सिनेपोलिस शामिल हैं. 

बॉर्डर 2 ने एडवांस बुकिंग में की इतनी कमाई

सैकनिल्क की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के अनुसार, बॉर्डर 2 ने एडवांस बुकिंग में 5.65 करोड़ की कमाई हासिल कर ली है. जबकि फिल्म ने यह 2डी शोज से कमाए हैं. फिल्म को डोल्बी और 4डीएक्स फॉर्मेट में भी रिलीज किया जाएगा, जिसके चलते बॉर्डर 2 को बॉक्स ऑफिस पर बूस्ट मिलेगा. जबकि फिल्म ने 1.75 लाख की टिकट 13,585 शोज की बिक्री की है. 

डबल डिजिट की ओपनिंग करेगी बॉर्डर 2?

रिपोर्ट के अनुसार, बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस पर डबल डिजिट ओपनिंग करेगी. अभी 9.93 करोड़ का आंकड़ा पार एडवांस बुकिंग के साथ हो गया है. जबकि रिलीज से पहले 10 करोड़ की कमाई होने की उम्मीद है. इसके चलते अबतक की साल 2026 की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म बन सकती है. जबकि गणतंत्र दिवस पर सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म बन सकती है. 

गणतंत्र दिवस पर सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली 5 फिल्में

रिपब्लिक डे पर सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्मों की लिस्ट में शाहरुक खान की जवान, जिसने 58 करोड़ की ओपनिंग की थी. वहीं ऋतिक रोशन की फाइटर ने 41.20 करोड़ का आंकड़ा पहले दिन पार किया था. तीसरे नंबर पर पदमावत है, जिसने 32 करोड़ की ओपनिंग की थी. रईस की बात करें तो 26.30 करोड़ की ओपनिंग के साथ चौथे नंबर पर है. सलमान खान की जय हो 5वें नंबर पर 26.25 करोड़ के साथ है. 

Border 2 Box Office, Border 2 Release, Border 2 Box Office Collection
