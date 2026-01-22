बॉर्डर 2 की रिलीज में एक दिन बाकी, जानें 28 साल पहले आई बॉर्डर का बजट, कलेक्शन और फीस

बॉर्डर 23 जनवरी को रिलीज हो रही है, जिसमें एक दिन बाकी है. फिल्म को 13 प्लस रेटिंग दी गई है. जबकि बॉर्डर 2 का रन टाइम 3.16 मिनट बताया जा रहा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 28 साल पहले रिलीज हुई बॉर्डर, जिसका सीक्वल बॉर्डर 2 है. उसका रन टाइम कितना था? बॉर्डर का बजट कितना था? बॉर्डर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना था? जबकि बॉर्डर के एक्टर्स की फीस कितनी थी. आइए आपको बताते हैं कि सनी देओल की बॉर्ड 2 की रिलीज से पहले 28 साल पुरानी फिल्म को कितना मुनाफा हुआ था.

28 साल पहले इतने करोड़ में बनीं थीं बॉर्डर

1997 में एपिक वॉर फिल्म बॉर्डर रिलीज हुई थी, जिसे लिखा, प्रोड्यूस और डायरेक्ट जेपी दत्ता ने किया था. यह 1971 में हुई इंडिया पाकिस्तान वॉर पर सेट थी. फिल्म 179 मिनट की थी. जबकि केवल 12 करोड़ में फिल्म को बनाया गया था.

बॉर्डर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

28 साल पहले फिल्म की खूब चर्चा हुई थी क्योंकि फिल्म के गाने संदेसे आते हैं, मेरा दुश्मन, हमें जब से मोहब्बत, तो चलूं और हिंदुस्तान हिंदुसान को काफी पसंद किया गया था. वहीं इंडियन ट्रेड वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया के अनुसार, 45,00,000 यूनिट बेचे गए थे. जबकि साउंडट्रैड के कारण चौथी सबसे ज्यादा बिकने वाली एल्बम बन गई थी. इसके चलते फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर भी खूब प्यार मिला और फिल्म ने 66.70 करोड़ का कलेक्शन किया.

बॉर्डर में एक्टर्स ने ली थी इतनी फीस

रिपोर्ट्स की मानें तो 28 साल पहले 12 करोड़ के बजट में बनीं बॉर्डर 2 में सनी देओल की सबसे ज्यादा फीस थी. दरअसल, उन्होंने 1.2 करोड़ रुपए उस समय ली थी. जबकि तब्बू ने 20 लाख, अक्षय खन्ना ने 14 लाख, जैकी श्रॉफ ने 11 लाख, पुनीत इस्सर ने 10 लाख, सुनील शेट्टी ने 6 लाख, कुलभूषण खरबंदा ने 6 लाख, सुनील बेरी ने 4 लाख, पूजा भट्ट ने 1 लाख और राखी गुलजार ने 70000 रुपए फीस ली थी.