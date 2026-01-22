विज्ञापन

बॉर्डर 2 की रिलीज से पहले सनी देओल का शानदार वीडियो, दिखाया कैसे बने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी से 'फतेह सिंह कलेर'

'बॉर्डर-2' के रिलीज से पहले सनी देओल ने 'फतेह सिंह कलेर' बनने का सफर फैंस के साथ शेयर किया है, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है. 

Read Time: 3 mins
Share
बॉर्डर 2 की रिलीज से पहले सनी देओल का शानदार वीडियो, दिखाया कैसे बने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी से 'फतेह सिंह कलेर'
बॉर्डर 2 की रिलीज से पहले सनी देओल ने शेयर किया वीडियो
नई दिल्ली:

सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी स्टारर फिल्म 'बॉर्डर-2' 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म के रिलीज में कुछ ही समय बचा है, और फिल्म की पूरी कास्ट प्रमोशन करने का एक मौका नहीं छोड़ रही है. अब सनी देओल ने 'बॉर्डर-2' की शूटिंग से जुड़ी कुछ झलकियां शेयर की हैं, जिसमें वे सनी देओल से 'फतेह सिंह कलेर' बनते दिख रहे हैं. सनी देओल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें 'बॉर्डर-2' की शूटिंग के कुछ हिस्से को दिखाया गया है.

बॉर्डर 2 के बीटीएस सीन वायरल

वीडियो में अभिनेता सनी देओल सिपाही फतेह सिंह कलेर बनते दिख रहे हैं. उनका मेकअप हो रहा है और पगड़ी पहनाई जा रही है. वीडियो में अभिनेता के एक्शन सीन को भी दिखाया गया है, जहां वे बंदूक लेकर दुश्मनों से लड़ते दिख रहे हैं. वीडियो से साफ है कि एक्शन सीन फिल्माने में मेकर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ी है. 

सनी देओल ने कहा- शुक्रवार से बॉर्डर 2 आप सबकी है

खास बात ये है कि फिल्म में अभिनेता ने सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की है, बल्कि हर सीन को परफेक्ट बनाने के लिए डायरेक्शन भी किया है. वीडियो में अभिनेता सीन के लिए डायरेक्शन देते हुए भी दिख रहे हैं. शूटिंग के खत्म होने के बाद अभिनेता इमोशनल स्पीच भी देते हैं. वीडियो बहुत ही प्यारा है, जिसे शेयर कर अभिनेता ने कैप्शन में लिखा, "शुक्रवार से बॉर्डर-2 आप सब की है. उससे पहले कुछ झलकियां बॉर्डर-2 के मेरे सफर की."

सनी देओल बने फतेह सिंह कलेर

फिल्म 'बॉर्डर' में सनी देओल ने मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी का रोल प्ले किया था, लेकिन अब वे 'फतेह सिंह कलेर' का रोल प्ले कर रहे हैं. दर्शकों को पहले लगा था कि 'बॉर्डर' को आगे बढ़ाते हुए सनी देओल के किरदार में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा नहीं है. अभिनेता 'बॉर्डर-2' में नए अवतार में नजर आएंगे. फिल्म में वरुण धवन, होशियार सिंह दहिया, अहान शेट्टी, लेफ्टिनेंट कमांडर एम. एस. रावत और दिलजीत दोसांझ निर्मलजीत सिंह सेखों का रोल प्ले कर रहे हैं. 

बॉर्डर 2 को मिला 13 प्लस का सर्टिफिकेट

फिल्म को बिना किसी कट के यूए 13 प्लस के सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया जाएगा. फिल्म में हिंसक सीन्स की वजह से 13 साल से छोटे बच्चे फिल्म को नहीं देख पाएंगे. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है. मीडिया रिपोर्ट की मानें तो अभी तक फिल्म की एडवांस बुकिंग के आधार पर फिल्म 3.34 करोड़ रुपए की कमाई कर चुकी है. 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sunny Deol, Border, Border 2, Border 2 Bts Video, Sunny Deol Instagram
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com