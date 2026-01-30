विज्ञापन

Border 2 Advance Booking Box Office Collection Day 8: सनी देओल की दहाड़ का जवाब नहीं, बॉर्डर 2 का आठवें दिन का कलेक्शन

Border 2 Advance Booking Box Office Collection Day 8: सनी देओल और वरुण धवन की पैट्रियॉटिक फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते में शानदार कमाई की, लेकिन आठवें दिन यानी पहले शुक्रवार को इसमें भारी गिरावट देखी गई.

Border 2 Advance Booking Box Office Collection Day 8: मर्दानी 3 ने रोकी बॉर्डर 2 की रफ्तार!

Border 2 Advance Booking Box Office Collection Day 8: सनी देओल और वरुण धवन की पैट्रियॉटिक फिल्म बॉर्डर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर पहले हफ्ते में शानदार कमाई की, लेकिन आठवें दिन यानी पहले शुक्रवार को इसमें भारी गिरावट देखी गई. यह फिल्म 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध पर आधारित है और 1997 की क्लासिक फिल्म बॉर्डर की सीक्वल है. बॉर्डर 2 ने रिलीज के पहले दिन करीब 30 करोड़ रुपये नेट कमाए. वीकेंड और गणतंत्र दिवस की छुट्टी के कारण कमाई में अच्छी बढ़ोतरी हुई. रविवार को 54.5 करोड़ और सोमवार (गणतंत्र दिवस) को 59 करोड़ तक पहुंच गई. 

'बॉर्डर 2' की एडवांस बुकिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 

पहले हफ्ते में कुल मिलाकर यह 244.97 करोड़ रुपये नेट कलेक्ट कर चुकी थी, जो हिंदी सिनेमा के इतिहास में टॉप ओपनिंग वीक में से एक है. लेकिन आठवें दिन (शुक्रवार) पर हालात बदल गए. शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, बॉर्डर 2 ने आठवें दिन लगभग चार करोड़ रुपये का शुरुआती कलेक्शन कर लिया है. ये आंकड़े सैकनिल्क ने दिए हैं. 

बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वाइज

  • बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 32.10 करोड़ रुपये
  • बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 40.59 करोड़ रुपये
  • बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 3 57.20 करोड़ रुपये 
  • बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 4 63.59 करोड़ रुपये 
  • बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5 23.31 करोड़ रुपये 
  • बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 15.04 करोड़ रुपये 
  • बॉर्डर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7 13.14 करोड़ रुपये

टोटल कलेक्शन = 244.97 करोड़ रुपये
 

मर्दानी 3 दे रही है कड़ी टक्कर

ट्रेड एनालिस्ट्स का कहना है कि पहले हफ्ते में दर्शकों की दिलचस्पी पूरी तरह खत्म हो गई लगती है. नई रिलीज फिल्मों जैसे मर्दानी 3 से भी कड़ी टक्कर मिल रही है, जिसने पहले दिन ही अच्छी शुरुआत की. बॉर्डर 2 ने पहले 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया था, लेकिन अब यह डिक्लाइन फेज में आ गई है. फिल्म का वर्ल्डवाइड कलेक्शन 300 करोड़ से ज्यादा हो चुका है, जिसमें ओवरसीज से अच्छा योगदान है. सनी देओल के लिए यह गदर 2 के बाद दूसरी बड़ी हिट साबित हो रही है, जबकि वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी के लिए यह करियर की सबसे बड़ी सफलता है.

