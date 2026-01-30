बॉर्डर 2 की दूसरे वीकेंड के शुरू होने से पहले दहाड़, 7 दिनों में कमाई का नया रिकॉर्ड

Border 2 Box Office Collection Day 7: बॉर्डर 2 का दूसरा वीकेंड शुरु होने वाला है, जिससे पहले सनी देओल ने बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ लगाई है. टी सीरीज के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक, सात दिनों में 244.97 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 314 करोड़ पर पहुंच गया है. वहीं इंडिया ग्रॉस 268.50 करोड़ रहा है. इसके साथ ही अब फैंस की नजरें दूसरे वीकेंड पर टिक गई है क्योंकि फिल्म ने पहले हफ्ते फिल्म ने अच्छी कमाई हासिल की थी.
7 दिनों में बॉर्डर 2 की कमाई
A story of courage that has found its place in the audience's hearts 🔥— T-Series (@TSeries) January 30, 2026
टीसीरीज के आंकड़ों के मुताबिक, पहले दिन 32.10 करोड़ की कमाई करने के बाद दूसरे दिन 40.59 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की. जबकि तीसरे दिन आंकड़ा 57.20 करोड़ पहुंच गया. वहीं चौथे दिन 63.59 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की, जिसके बाद पांचवे दिन 23.31 करोड़ का कलेक्शन बॉर्डर 2 ने किया. वहीं छठे दिन 15.04 करोड़ और सातवें दिन 13.14 करोड़ की कमाई फिल्म ने कर ली है.
बॉर्डर 2 देख इमोशनल हो रहे दर्शक
सनी देओल की फिल्म के रिव्यू की बात करें तो दर्शकों को फिल्म काफी पसंद आ रही है. हाल ही में कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें दर्शकों को इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हैं. हाल ही में एक वीडियो सामने आया, जिसमें एक फौजी की बेटी इमोशनल होते हुए दिख रही है. वहीं उनके पिता उन्हें चुप कराते हुए नजर आ रहे हैं.
वीकडेज में बॉर्डर 2 की ऑक्यूपेंसी का हाल कुछ रहा ऐसा
बॉर्डर 2 की ऑक्यूपेंसी की बात करें तो मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी 6.67 प्रतिशत रही. जबकि दिन में 14.23 प्रतिशत तक बढ़ोतरी देखी गई. वहीं इवनिंग शोज की ऑक्यूपेंसी 17.05 प्रतिशत हो गई. जबकि नाइट शोज की ऑक्यूपेंसी 20.11 प्रतिशत हो गई. हालांकि वीकडेज के बाद अब वीकेंड का पर यह आंकड़ा बढने की उम्मीद लगाई जा रही है.
