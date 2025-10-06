विज्ञापन

सिंगापुर ग्रां प्री में बॉलीवुड का तड़का, सिद्धांत चतुर्वेदी ने रेस ट्रैक पर दिखाया स्टाइल

तेज रफ्तार, ग्लैमर और बॉलीवुड, ये तीनों नजर आए सिंगापुर ग्रां प्री में, जहां अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी ने पहली बार फॉर्मूला वन रेस का रोमांच करीब से महसूस किया.

नई दिल्ली:

तेज रफ्तार, ग्लैमर और बॉलीवुड, ये तीनों नजर आए सिंगापुर ग्रां प्री में, जहां अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी ने पहली बार फॉर्मूला वन रेस का रोमांच करीब से महसूस किया. वे इस रेस वीकेंड में हाइनिकन 0.0 के अभियान का हिस्सा बने. हाल ही में हॉलीवुड अभिनेता ब्रैड पिट की आने वाली फॉर्मूला वन फिल्म के कारण इस खेल को लेकर दुनिया भर में जोश बढ़ा है, और ऐसे माहौल में सिद्धांत की मौजूदगी ने सिंगापुर के ग्रां प्री को एक भारतीय रंग दे दिया.

रेस के दौरान सिद्धांत का सादा और आत्मविश्वासी अंदाज चर्चा में रहा. उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, “पिट लेन में दिल लग गया. हाइनिकन इंडिया, हाइनिकनF1, सिर्फ रेस नहीं कहानी भी”. उनकी इस पोस्ट पर फैन्स ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और इसे खूब साझा किया. लोगों को उनका ये ऑफ-स्क्रीन रूप और रेसिंग के प्रति उनका उत्साह दिलचस्प लगा.

‘गली बॉय' में सड़क के शेर से लेकर ‘गहराइयां' के उलझे रिश्तों वाले किरदार और ‘खो गए हम कहाँ' के डिजिटल दौर के युवा तक सिद्धांत चतुर्वेदी ने अपने छोटे से करियर में अलग-अलग तरह के रोल निभाने की कोशिश की है. वे इस वक्त उस राह पर हैं जहाँ एक तरफ वे बतौर अभिनेता अपनी पहचान मजबूत कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक युवा सितारे के तौर पर दर्शकों से जुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं.

सिंगापुर ग्रां प्री में उनकी मौजूदगी सिर्फ एक सेलिब्रिटी विजिट नहीं थी. ये उस नए दौर की झलक थी जहां सिनेमा, जीवनशैली और युवाओं की संस्कृति एक साथ आ रहे हैं जहां असलियत और अनुभव, ग्लैमर जितने ही अहम हैं. रेस वीकेंड के दौरान उन्होंने मोटरस्पोर्ट की दिग्गज हस्तियों जैसे मीका हक्किनेन, लुईस हैमिल्टन, चार्ल्स लेक्लर, जॉर्ज रसेल और मैक्स वर्स्टापेन से मुलाकात की. हाइनिकन 0.0 की पहल के तहत यह आयोजन गति, जुनून और सटीकता का जश्न था, जिसमें सिद्धांत भी शामिल हुए.

ब्रैड पिट की फिल्म जहां फॉर्मूला वन की दुनिया को फिर से सुर्खियों में ला रही है, वहीं सिंगापुर में सिद्धांत की मौजूदगी ने दिखाया कि बॉलीवुड और मोटरस्पोर्ट जैसी दो अलग-अलग दुनियाएं अब पहले से कहीं ज्यादा करीब आ रही हैं.
 

