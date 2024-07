बिग बॉस ओटीटी 3 में Armaan Malik ने विशाल पांडे का मारा थप्पड़, लेकिन परेशान हुआ ये बॉलीवुड सिंगर, सोशल मीडिया पर लगाई ये गुहार

बिग बॉस ओटीटी 3 में हाल ही में काफी हंगामा देखने को मिला जब यूट्यूबर अरमान मलिक ने विशाल पांडे को सबके सामने जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था. अरमान ने यह चाटा इसलिए मारा क्योंकि विशाल ने उनकी दूसरी पत्नी पर कमेंट किया था. इसके बाद से सोशल मीडिया पर दो राय देखने को मिल रही है. कई लोग अरमान मलिक को थप्पड़ जड़ने पर ट्रोल कर रहे हैं तो कुछ विशाल की आलोचना कर रहे हैं. लेकिन इन सबके बीच एक सिंगर को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सिंगर को एक बयान तक जाहिर करना पड़ गया है.

यह सिंगर अरमान मलिक हैं. दरअसल सोशल मीडिया यूट्यूबर अरमान मलिक को ट्रोल करने के चक्कर में कई यूजर्स सिंगर अरमान मलिक को टैग कर दे रहे हैं. जिसके चलते सिंगर को गुस्सा आ गया है. ऐसे में अब सिंगर अरमान मलिक ने एक बयान जारी कर लोगों ने अपील की है कि उन्हें यूट्यूबर अरमान मलिक समझकर टैग न करें. साथ ही अपना गुस्सा भी जाहिर की है. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, 'मैं इस मामले में देख रहा हूं, लेकिन अब चीजें हाथ से बाहर हो रही हैं. इसलिए मुझे यह बयान जारी करना पड़ रहा है.'

This had to be said. #ArmaanMalik pic.twitter.com/GB7HjuijtP