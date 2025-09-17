'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के सेट पर शाहरुख खान की कितनी बात मानते थे आर्यन खान, बॉबी देओल ने किया खुलासा

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान (Shah Rukh Khan Son Aryan Khan) बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं. वो बतौर एक्टर नहीं बल्कि डायरेक्टर बनकर इंडस्ट्री में छाने के लिए तैयार हैं. उनकी वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड नेटफ्लिक्स (Netflix) पर 18 सितंबर को रिलीज होने जा रही है. इस सीरीज में कई बेहतरीन एक्टर्स नजर आने वाले हैं. खास बात ये है कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Bads of Bollywood) को आर्यन ने ही लिखा और डायरेक्ट किया है. आर्यन की एंट्री पर उनके पिता शाहरुख खान हमेशा उनके साथ रहे हैं. वो ट्रेलर लॉन्च पर भी बेटे का साथ देते नजर आए. अब बॉबी देओल (Bobby Deol) ने बताया है कि द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के सेट पर शाहरुख और आर्यन की कैसी केमिस्ट्री थी.

देखें: द बैड्स ऑफ बॉलीवुड टीम इंटरव्यू

कैसी है शाहरुख और आर्यन की केमिस्ट्री

बॉबी देओल (Bobby Deol Interview) ने एनडीटीवी को दिए इंटरव्यू में आर्यन खान और शाहरुख खान के बारे में बात की. बॉबी देओल से दोनों की केमिस्ट्री के बारे पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'शाहरुख के पास इतना अनुभव है जितना किसी के पास नहीं होगा. शाहरुख हमेशा से अपने बेटे की हेल्प करने के लिए वहां थे. जैसे एक पिता वहां होता है. वो हेल्प नहीं थी बल्कि एक पिता जैसे अपने बच्चे के साथ होता है वो वैसे वहां थे.'

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में नजर आएंगे बड़े एक्टर्स

बता दें शाहरुख खान ने बेटे की डेब्यू सीरीज का जमकर प्रमोशन भी किया है. ट्रेलर लॉन्च पर वो बेटे की खूब तारीफ करते नजर आए. वहीं उन्होंने लोगों से गुजारिश की थी कि जितना प्यार उन्हें दिया गया है उतना ही आर्यन को दें. बता दें शाहरुख खान के रेड चिलीज ने ही द बैड्स ऑफ बॉलीवुड को प्रोड्यूस किया है. द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Bads of Bollywood) में बॉबी देओल के साथ राघव जुयाल, लक्ष्य, मनोज पांवा, सहर बांबा समेत कई कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस 7 एपिसोड की सीरीज को देखने में लोगों को काफी मजा आने वाला है.