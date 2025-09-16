विज्ञापन

आखिर धर्मेंद्र के बेटे ने क्यों किया शाहरुख खान के बेटे की वेब सीरीज में काम, जानें क्या है पापा के प्यार का कनेक्शन

बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल बहुत जल्द वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आएंगे. सीरीज में बॉबी देओल एक सुपरस्टार के रोल में दिखाई देंगे. हाल ही में बॉबी देओल ने इस सीरीज के बारे में आईएएनएस से बात की.

बॉबी देओल ने बताई आर्यन खान की 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में काम करने की वजह
नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल बहुत जल्द वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में नजर आएंगे. सीरीज में बॉबी देओल एक सुपरस्टार के रोल में दिखाई देंगे. हाल ही में बॉबी देओल ने इस सीरीज के बारे में आईएएनएस से बात की. उन्होंने बताया कि कैसे इस रोल के लिए बिना स्क्रिप्ट पढ़े ही उन्होंने हां कर दी थी. बॉबी देओल ने कहा, "जब मुझे रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के ऑफिस से फोन आया और उन्हें बताया कि वह इस शो को प्रोड्यूस कर रहे हैं और शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान इसे डायरेक्ट कर रहे हैं तो मैंने कहा- 'मैं कर रहा हूं. मैंने स्क्रिप्ट सुनने के बारे में सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि हर पिता अपने बेटे के लिए क्या अच्छा करना चाहता है. मैं महसूस कर रहा था कि अपने बेटे के पहले प्रोजेक्ट को लेकर शाहरुख खान क्या फील कर रहे होंगे."

हालांकि, आर्यन के जोर देने पर बॉबी देओल ने स्क्रिप्ट सुनी. बॉबी देओल ने कहा, "मैं आर्यन खान से मिला और उनके साथ 7 घंटे तक बैठा रहा. मैं बहुत खुश था, मैं उन्हें देखता ही रह गया. उनके दृढ़ विश्वास से मैं मंत्रमुग्ध था कि एक निर्देशक के रूप में उनकी समझ कितनी गहरी है. मुझे लगता है कि यही सबसे बड़ी वजह है कि यह शो इस तरह से बन रहा है. कास्टिंग कमाल की है. इस शो से जुड़े सभी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है."

बॉबी ने आगे बताया, "एक निर्देशक के तौर पर आर्यन ने सभी कलाकारों को उनकी सीमाओं तक धकेला है और उनसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाया. जब आप पूरा शो देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि छोटी-छोटी झलकियों में ही आपको बहुत सी अच्छी चीजें दिखाई देती हैं. यह पूरा शो ऐसा ही है." 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है.

