जब फिल्म को हिट करने के लिए इस एक्टर ने कुर्बान कर दी अपनी लग्जरी मर्सिडीज कार, 3 महीने तक सिनेमाघरों से नहीं उतरी थी फिल्म

सभी डायरेक्टर और एक्टर अपनी फिल्म को हिट बनाने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं. इतना ही नहीं कुछ मेकर्स तो फिल्म को बेहतरीन और हिट करने के लिए जमकर रुपये भी बहाते हैं. आज हम आपको बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर और डायरेक्टर के बारे में बताने वाले हैं, जिसने अपनी फिल्म को हिट करने के लिए अपनी महंगी मर्सिडीज कार की कुर्बानी तक दे डाली थी. यह उस दौर ही बात है जब मुंबई की सड़कों पर मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार बहुत कम देखने को मिलती थी. हम बात कर रहे हैं 1980 में आई फिल्म कुर्बानी की.

1980 में रिलीज हुई फिल्म कुर्बानी बॉलीवुड के सुनहरे दौर की एक यादगार मिसाल है. फिरोज खान के निर्देशन में बनी इस फिल्म में फिरोज खान, विनोद खन्ना और जीनत अमान की शानदार तिकड़ी ने दर्शकों का दिल जीत लिया था. मुंबई के सिनेमाघरों में यह फिल्म तीन महीने तक लगातार चली और टिकट खिड़की पर लोगों की भीड़ लगी रही. एक्शन, रोमांस और ड्रामे से भरपूर कुर्बानी की कहानी और इसका अनोखा अंदाज आज भी दर्शकों को लुभाता है.

फिल्म की एक खास बात थी फिरोज खान का जुनून. एक सीन में उन्होंने अपनी नई मर्सिडीज कार को तोड़ने का फैसला किया. यह सीन अमरीश पुरी के साथ एक पार्किंग लॉट में शूट किया गया था. उस समय, 1979 में, मुंबई में मर्सिडीज जैसी लग्जरी कार बहुत कम देखने को मिलती थी. फिरोज ने इस सीन को यादगार बनाने के लिए अपनी कार कुर्बान कर दी, और यह सीन फिल्म का सबसे चर्चित हिस्सा बन गया.

कुर्बानी की कहानी दो दोस्तों, राजेश (विनोद खन्ना) और अमर (फिरोज खान), और एक डांसर शीला (जीनत अमान) के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म के गाने, जैसे आप जैसा कोई और लैला मैं लैला, उस समय सुपरहिट थे और आज भी लोगों की जुबान पर चढ़े हैं. जीनत अमान का स्टाइल, विनोद खन्ना का दमदार अभिनय और फिरोज खान का करिश्मा दर्शकों को खूब भाया. फिल्म का बजट 2.5 करोड़ रुपये था, और इसने बॉक्स ऑफिस पर 25.8 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की.

फिरोज खान ने इस फिल्म को न सिर्फ निर्देशित किया, बल्कि इसका निर्माण भी किया. उनकी मेहनत ने कुर्बानी को एक कालजयी फिल्म बना दिया. अगर आपने इसे नहीं देखा, तो इस शानदार फिल्म को जरूर देखें और उस दौर के जादू को महसूस करें.