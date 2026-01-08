विज्ञापन

अब बच्चों के लिए फिल्म नहीं बनाते सुपरस्टार! एनिमल, 'धुरंधर' के बाद 'टॉक्सिक' भी एडल्ट फिल्म

'टॉक्सिक' का टीजर रिलीज हो गया है. जैसा फिल्म के टाइटल 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' से ही साफ है कि ये फिल्म एडल्ट लोगों के लिए है. आप जानते हैं पिछले कुछ समय में सुपरस्टार्स का फोकस ग्रोनअप्स की कहानियों की ओर ज्यादा हो गया है.

सुपरस्टार बना रहे एडल्ट लोगों के लिए फिल्म
ये लाइन सुनकर आप थोड़ा हैरान हो सकते हैं. अब हमारे सुपरस्टार्स का फोकस ऐसी कहानियां कहने पर है जिनसे बच्चों को दूरी बनानी ही होगी. अब वो बात अलग है कि वो पाइरेसी या ओटीटी पर ये फिल्म देख लें लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि सिनेमाघरों में ऐसी फिल्मों की तादाद बढ़ती जा रही है जो बच्चों के लिए तो कतई नहीं है. इसकी मिसाल हम रणबीर कपूर की एनिमल (Animal), रणवीर सिंह की धुरंधर (Dhurandhar), प्रभास की सालार (Salaar), अक्षय कुमार की केसरी 2 (Kesari 2) और रजनीकांत की कूली (Coolie) जैसी फिल्मों के नाम लिए जा सकते है. इसी तरह केजीएफ से पैन इंडिया स्टार बनने वाले यश की अगली फिल्म टॉक्सिक (Toxic) के टीजर से भी साफ हो गया है कि ये फिल्म बच्चों के लिए तो कतई नहीं है.

एडल्ट फिल्में और सुपरस्टार
टॉक्सिक के टाइटल 'टॉक्सिक: अ फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स (Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups)' ने पहले ही इशारा कर दिया था कि यश के वो फैन जो 18 साल से कम हैं, उन्हें सिनेमाघरों में यह फिल्म देखने को नहीं मिलेगी. हालांकि साउथ सिनेमा में इस तरह का कम ट्रेंड देखने को मिलता है जहां बिग सुपरस्टार की फिल्में कंटेंट की वजह से ए सर्टिफिकेट हासिल करें. लेकिन जब एक्शन की वजह से रजनीकांत की फिल्म सिर्फ एडल्ट्स के लिए हो सकती है तो ऐसे में टॉक्सिक को लेकर कोई चौंकने वाली बात नहीं है.

फिल्म ट्रेड एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं कि सुपरस्टार कुछ हटकर करना चाहते हैं. वह परदे पर खुद को अनदेखे अवतार में पेश करना चाहते हैं. इसी लिए केजीएफ का रॉकी भाई 'टॉक्सिक' का राया बनकर आया और एडल्ट हो गया. वैसे भी यश का ये डायलॉग भी कुछ कम नहीं कि डैडी'स होम. किस तरह का कंटेंट बनाना है यह किसी की भी अपनी चॉयस है, लेकिन बड़े सुपरस्टार्स परदे पर कुछ नया करने के लिए हर हद से गुजर जा रहे हैं. 

बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर 2 से टकराएगी 'टॉक्सिक'
'टॉक्सिक' की डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने यश के साथ बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है. फिल्म में पांच एक्ट्रेसेस हैं- नयनतारा, रुक्मिणी वसंत, कियारा आडवाणी, तारा सुतारिया और हुमा कुरैशी. फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज हो रही है, ऐसे में फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर 2025 की सबसे बड़ी हिट 'धुरंधर' के पार्ट से टक्कर लेनी होगी. अब सब कुछ इस बात पर डिपेंड करता है कि फिल्म के कंटेंट में कितना दम है. हालांकि धुरंधर अपनी कामयाबी की वजह से शुरुआती बढ़त बना चुकी है, लेकिन टॉक्सिक ने अभी तक अपने पूरे पत्ते नहीं खोले हैं. 

