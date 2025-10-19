खोदा पहाड़ निकली चुहिया...बॉबी देओल, रणवीर सिंह और श्रीलीला इसके लिए आए साथ, एटली के तड़के ने डाली जान

जब बात हो स्केल, इमोशन और स्टाइल को एक साथ जोड़ने की, तो डायरेक्टर एटली का नाम सबसे पहले आता है. वे जिस प्रोजेक्ट को हाथ लगाते हैं, उसे सिनेमैटिक मैजिक में बदल देते हैं और इसका सबूत है हाल ही में चिंग्स के लिए किया गया उनका नया विज्ञापन. गौरतलब है कि ‘जवान', ‘मर्सल' और ‘थेरी' जैसी मेगा हिट फिल्मों के लिए जाने जाने वाले एटली ने अब विज्ञापन की दुनिया में कदम रखा है और यहां भी उन्होंने वही ग्रैंड सिनेमाई करिश्मे का प्रदर्शन किया है और उसे लार्जर दैन लाइफ बना दिया है.

8 मिनट का यह चिंग्स विज्ञापन पारंपरिक 30-सेकंड वाले फॉर्मेट को न सिर्फ पूरी तरह तोड़ता है, बल्कि दर्शकों को एक मिनी ब्लॉकबस्टर का अनुभव भी देता है, जिसमें हाई-ऑक्टेन एक्शन, ड्रामा, इमोशन और विजुअल ब्रिलियंस का तड़का लगा है. यह सिर्फ एक विज्ञापन नहीं, बल्कि आठ शानदार मिनटों में पेश किया गया मास एंटरटेनमेंट का डबल डोज है.

अपनी कोलैबोरेशन पर बात करते हुए डायरेक्टर एटली कहते हैं, “मेरे लिए हमेशा प्यार सीक्रेट इंग्रिडिएंट रहा है और चिंग्स कुछ ऐसा बनाना चाहता था, जिसे इंडिया सिर्फ देखे नहीं, बल्कि प्यार करे तो मैने बिना दो बार सोचे हां कह दिया. हालांकि इसे रणवीर की मैडनेस, बॉबी सर के मैजिक और श्रीलीला की फ्रेशनैस ने और खास बना दिया और हमने इसे बहुत दिल से पकाया. अब इसे ऑडियंस को टेस्ट करना है.”

रणवीर सिंह, बॉबी देओल और श्रीलीला की दमदार मौजूदगी के साथ यह फिल्म सिनेमैटिक फ्लेयर का मास्टरक्लास है. हर फ्रेम में स्केल और स्पेक्टेकल नजर आता है, जैसे स्लो-मोशन हीरो एंट्रीज, ड्रामैटिक लाइटिंग, एनर्जी से भरी कोरियोग्राफी और एटली की फिल्मों की तरह गूंजता बैकग्राउंड स्कोर.

एटली सिर्फ डायरेक्ट नहीं करते, वे एलीवेट करते हैं. यही वजह है कि उनके निर्देशन में रणवीर सिंह अपनी पिछली विज्ञापन फिल्मों की अपेक्षा कहीं अधिक दमदार नजर आ रहे हैं. एटली ने उनकी करिश्माई पर्सनैलिटी, इंटेंसिटी और चार्म को ऐसे कैप्चर किया है कि स्क्रीन पर आग लग जाती है और यह परफॉर्मेंस, स्टाइल और स्टोरीटेलिंग का एक परफेक्ट मिक्स बन जाता है.

हर शॉट ऊर्जा, इमोशन और ग्रैंड विजुअल्स से भरा है, जो एटली की क्राफ्ट का ट्रेडमार्क है. चाहे सिनेमा हो या विज्ञापन, उनकी स्टोरीटेलिंग हमेशा भव्य, इमर्सिव और यादगार रहती है. फिलहाल अपने इस पहले विज्ञापन के अलावा फिल्मी मोर्चे पर एटली इस समय भारतीय सिनेमा की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक ‘AA22xA6' का निर्देशन कर रहे हैं, जिसमें अल्लू अर्जुन मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म अपनी स्केल और एम्बिशन को लेकर पहले ही जबरदस्त चर्चा में है. वैसे माध्यम चाहे कोई भी हो, एटली की विजन स्टोरीटेलिंग को नए मायने देती रहती है और ये बात इस विज्ञापन से बार फिर साबित हो चुकी है कि वे सिर्फ कंटेंट नहीं बनाते, बल्कि एक अनुभव रचते हैं.