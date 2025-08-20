'उसने बहुत मेहनत करवाई, लेकिन नतीजा कमाल निकला', बॉबी देओल ने आर्यन के डायरेक्शन की जमकर की तारीफ

The Ba***ds of Bollywood के ट्रेलर का एक प्रीव्यू प्रेस के लिए मुंबई में रखा गया जहां, शाहरुख खान के साथ साथ इसकी सारी कास्ट मौजूद थी. इसमें बॉबी देओल भी मुख्य भूमिका में हैं और जब शाहरुख ने उन्हें इंट्रोड्यूस किया तो बॉबी ने आर्यन के बारे में कई बातें साझा कीं. उन्होंने कहा, "आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि आज 20 अगस्त है. और यह दिन इसलिए भी खास है, क्योंकि शाहरुख के बेटे आर्यन अब इस इंडस्ट्री में कदम रखने वाले हैं. मैं आज बहुत खुश हूं, क्योंकि हर मां-बाप की तरह हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे में टैलेंट हो, वो अपने सपनों को जी पाए और कामयाबी हासिल करे".

बॉबी ने आगे कहा, "हमारी भी अपनी एक कहानी है, हम कहां से चले और कहां तक पहुंचे और आज इस शो का हिस्सा बनकर मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं. यह शो सचमुच बेहतरीन है. सिर्फ इसलिए नहीं कि यह मेरा शो है, या आर्यन या शाहरुख का शो है, बल्कि इसलिए कि इस शो में हर कलाकार ने शानदार प्रदर्शन किया है. हर जगह, हर मंच पर, इस शो ने कमाल दिखाया है".

आगे बोलते हुए बॉबी ने आर्यन खान के डायरेक्शन के बारे में बात करते हुए कहा, "यह आसान नहीं है, यह बहुत मुश्किल है भूल पाना. हर किरदार के बारे में आपके लिखे गए जज़्बात, और आर्यन ने जिस तरह उसे निभाया है, वह कमाल है. आप हर उम्र के किरदारों को जिस तरह जीवंत बना देते हैं, वह अद्भुत है. उन्होंने हर किसी से सबसे अच्छा काम निकाल लिया. हमें बहुत थकाया, बहुत मेहनत करवाई, लेकिन मैं बस देखता ही रह गया. कोई बात नहीं, शायद आगे कम कराएंगे. लेकिन यह सब उससे भी ऊपर था. मैं बस खुश हूं कि मैं यहां हूं और हम सबके लिए शुभकामनाएं देता हूं".

आगे बॉबी ने कहा, "धन्यवाद शाहरुख जी, आपसे बहुत मोहब्बत है. मैं सचमुच धन्य हूं कि आप सबको जानता हूं". शाहरुख ने इसका जवाब देते हुए बॉबी से कहा, "धन्यवाद बॉबी, एक बार उन्होंने मुझे फोन भी किया, 'इसको बोलो यार, आर्यन बहुत टेक्स लेता है यार". आर्यन खान का ये शो इसकी शुरुवात से ही चर्चा में था और आज इसके ट्रेलर प्रीव्यू के वक्त शाहरुख अपने बेटे का सपना सच होते देख रहे थे और उन्होंने कहा कि जितना प्यार आपने मुझे दिया है उतना ही आर्यन को भी दें.

