विज्ञापन

आर्यन खान की डायरेक्टिंग स्किल्स पर फिदा हुए बॉबी देओल, शाहरुख के बेटे को लेकर एक्टर ने कही दिल छू लेने वाली बात

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने जा रहे हैं. उनके डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड रिलीज होने के लिए तैयार है.

Read Time: 2 mins
Share
आर्यन खान की डायरेक्टिंग स्किल्स पर फिदा हुए बॉबी देओल, शाहरुख के बेटे को लेकर एक्टर ने कही दिल छू लेने वाली बात
शाहरुख के बेटे आर्यन खान डायरेक्शन में कर रहे डेब्यू
नई दिल्ली:

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए तैयार हैं. आर्यन डिट्टो अपने पापा शाहरुख की कॉपी लगते हैं उनकी आवाज भी पापा जैसी ही है. मगर वो पापा की तरह एक्टर नहीं बन रहे हैं बल्कि डायरेक्शन में कदम रख रहे हैं. आर्यन के डायरेक्शन में बनीं वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है. इस सीरीज में बॉबी देओल नजर आने वाले हैं. बॉबी देओल ने हाल ही में एनडीटीवी को दिए खास इंटरव्यू में खुलासा किया है कि आर्यन किस तरह के डायरेक्टर हैं.

`

कैसे डायरेक्टर हैं आर्यन खान

बॉबी देओल ने आर्यन के बारे में बात करते हुए कहा- ये है आर्यन का पहला कदम है इंडस्ट्री में और ये बहुत स्पेशल बनाता है. जब आप देखेंगे, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि कितना कमाल का काम किया है, या कमाल का वेब सीरीज बनाया है और वो ही है इसकी यूएसपी. इसकी यूएसपी है आर्यन खान. उसने जिस कन्विक्शन के साथ काम किया है उसे देखकर कहेंगे ये सबसे बैडएस शो है.

ये भी पढ़ें: 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के सेट पर शाहरुख खान की कितनी बात मानते थे आर्यन खान, बॉबी देओल ने किया खुलासा

शाहरुख और आर्यन की खास बॉन्डिंग

बॉबी देओल ने शाहरुख खान और आर्यन खान की केमिस्ट्री पर भी बात की. उन्होंने कहा- 'शाहरुख के पास जितना अनुभव है, उतना शायद ही किसी के पास हो. वो हमेशा से अपने बेटे के लिए वहां मौजूद थे. ये मदद नहीं थी, बल्कि जैसे एक पिता अपने बच्चे के साथ खड़ा रहता है, वैसे ही शाहरुख वहां थे'.

द बैड्स ऑफ बॉलीवुड की स्टारकास्ट और रिलीज़ डेट

इस वेब सीरीज में बॉबी देओल के साथ लक्ष्य, राघव जुयाल, मनोज पांवा, सहर बंबा और मोना सिंह जैसे सितारे अहम किरदार निभाते दिखाई देंगे. सीरीज 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी. इसे रेड चिलीज ने प्रोड्यूस किया है और इसमें कुल 7 एपिसोड्स होंगे. खास बात यह है कि इसमें तमन्ना भाटिया का आइटम सॉन्ग भी शामिल है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
The Bads Of Bollywood, Web Series The Bads Of Bollywood, Aryan Khan, Shah Rukh Khan, Bobby Deol
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com