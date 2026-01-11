गौतमी कपूर का खुलासा,'आर्यन खान है असली परफेक्शनिस्ट', बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लिए 10-15 टेक देने के बाद बॉबी देओल हो गए थे इरिटेट

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को उनके डेब्यू शो द ब**ड्स ऑफ बॉलीवुड के लिए शानदार रिव्यू मिले. हाल ही में गौतमी कपूर, जो इस सीरीज में एक अहम रोल निभा रही हैं. आर्यन के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में बात की और बताया कि कैसे वह स्टार किड शुरू से ही क्लियर-हेडेड, कॉन्फिडेंट और हर काम में माहिर था. उन्होंने बताया कि आर्यन न सिर्फ सीन की स्टेजिंग में, बल्कि खुद स्टंट करने और एक्टर्स से उन्हें क्या चाहिए, यह दिखाने में भी पूरी तरह शामिल थे.

आर्यन के पास है विजन और क्लैरिटी

सिद्धार्थ कन्नन से बात करते हुए गौतमी ने कहा, “शो की रीडिंग के दौरान मैं पहली बार आर्यन से मिली. मैं यह देखने का इंतजार कर रही थी कि वह क्या करता है. हम एक कमरे में 25 एक्टर्स थे, वह आया, रीडिंग शुरू की और हर किरदार के लिए उसके पास क्लैरिटी थी. चाहे वह बड़ा हो या छोटा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. उसके पास जो क्लैरिटी थी वह चौंकाने वाली थी. मेरा मुंह खुला रह गया. मैं सोच रही थी कि हे भगवान, 24-25 साल की उम्र में उसके पास एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में इतनी क्लैरिटी और मैच्योरिटी है. जिसे उसने लिखा है और वह डायरेक्ट करने जा रहा है.”

खुद स्टंट करते थे आर्यन

बहुत से लोगों ने पूछा कि 'क्या आर्यन ने इसे खुद डायरेक्ट किया है या किसी ने घोस्ट डायरेक्ट किया है?' हमने इसके लिए 20 घंटे शूटिंग की. जिस तरह से उसने इसे डायरेक्ट किया है, उसे सलाम. मैं साफ कर दूं, शो में किया गया हर काम आर्यन ने किया है. वह कई स्टंट खुद करता था और एक्टर्स को दिखाता था."

पिता शाहरुख खान से की आर्यन की तुलना

उन्होंने आगे आर्यन की परवरिश और गर्मजोशी भरे स्वभाव की तारीफ की और उनकी तुलना उनके पिता शाहरुख खान से की. गौतमी ने बताया, “वह बहुत अच्छी परवरिश वाला बच्चा है. जब भी मैं रेड चिलीज़ के ऑफिस जाती हूं और अगर आर्यन वहां होता है, तो वह मुझे गले लगाता है और लिफ्ट तक छोड़ता है.” शाहरुख खान की विनम्रता को दिखाने वाली एक घटना को याद करते हुए उन्होंने कहा, “जब हम शो के पहले दो एपिसोड की स्क्रीनिंग के लिए गए, तो मेरी बेटी मेरे साथ थी. उसे स्क्रीनिंग के बीच में ही जाना पड़ा और शाहरुख खान उठे और उसके साथ लिफ्ट तक गए. उन्होंने उससे उसकी पढ़ाई और दूसरी चीज़ों के बारे में बात भी की. उन्हें यह सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी. वह मेरी बेटी को नहीं जानते, वह मुझे नहीं जानते, लेकिन फिर भी वह अपनी कुर्सी से उठे और मेरी बेटी को लिफ्ट तक ले गए, उसे नीचे तक छोड़ा. मेरी बेटी घबराई हुई थी, कांप रही थी. इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, वह शाहरुख खान हैं, लेकिन कमाल के हैं. इन लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है.”

टेक दे देकर बॉबी हो गए थे इरिटेट

गौतमी ने बॉबी देओल के साथ काम करने के अपने अनुभव और आर्यन के परफेक्शनिस्ट अप्रोच पर एक्टर के रिएक्शन के बारे में भी बात की. उन्होंने बताया, “वह शांत और कम बोलने वाले इंसान हैं. हमारे साथ में बहुत सारे सीन थे, लेकिन उन्होंने मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं कराया कि 'मैं लॉर्ड बॉबी देओल हूं', ऐसा कुछ नहीं, वह बहुत नॉर्मल थे. आर्यन परफेक्शन के मामले में बहुत पक्के हैं, इसलिए कभी 1-2 टेक नहीं होते थे, हमेशा 10-15 टेक होते थे. हम सब इसमें शामिल थे, चाहे वह बॉबी देओल हों, मनोज बावा हों, या कोई भी.”