गौतमी कपूर ने बताया 16 साल की बेटी को सेक्स टॉय देंगी गिफ्ट! लोगों ने किया ट्रोल तो हुईं परेशान, बोलीं- इंस्टा से गायब हो गई

एक्ट्रेस गौतमी कपूर ने बताया कि 16 वर्षीय बेटी सिया को सेक्स टॉय गिफ्ट करने पर उन्होंने बैकलैश का सामना किया, जिसकी वजह से वह "डिप्रेस्ड" हो गई थीं.  

गौतमी कपूर को सेक्स टॉय कमेंट पर होना पड़ा ट्रोल
नई दिल्ली:

पॉपुलर टीवी और बॉलीवुड एक्टर राम कपूर की वाइफ और द बैड्स ऑफ बॉलीवुड फेम एक्ट्रेस गौतमी कपूर ने हाल ही में बताया कि उन्हें बेटी सिया को सिया को सेक्स टॉय गिफ्ट करने की बात करने पर इंटरनेट पर ट्रोल होना पड़ा. इस कॉन्ट्रोवर्सी के कारण सोशल मीडिया पर डिबेट शुरू हो गई. वहीं कुछ लोगों ने उनकी पेरेंटिंग अप्रोच की आलोचना की. इसके चलते गौतमी कपूर ने खुलासा किया कि नेगेटिव कमेंट्स के कारण वह डिप्रेस्ड और इमोशनली थक गईं. 

न्यूज 18 शोशा से बात करते हुए गौतमी कपूर ने कहा, "यह बिल्कुल अचानक हुआ. साढ़े चार महीने पहले जब मैंने पॉडकास्ट किया था. लेकिन कुछ महीनों बाद, मैं एक बहुत बड़े विवाद में फंस गई, जिसका कारण मुझे खुद नहीं पता. मैंने कोई आम टिप्पणी नहीं की थी और मैंने यह नहीं कहा था कि हर मां को ऐसा करना चाहिए. यह एक बात थी जो मैं उस खास दिन कर रही थी. मैंने अपने बच्चे, अपनी बेटी के बारे में कुछ कहा था, और यह मेरा उसके साथ रिश्ता है, तो मुझे इसे क्यों सही ठहराना चाहिए?"

आगे उन्होंने कहा, "अगर समाज के किसी खास वर्ग को यह बात पसंद नहीं आई तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है. मैं उनसे यह नहीं कह रही हूं कि वे मुझसे सहमत या असहमत  हों. मैंने यह एक सच्चाई के तौर पर कहा था, जिस पर मैं सच में विश्वास करती हूं. राम और मेरा बच्चों के साथ बहुत खुला रिश्ता है. कुछ लोग इससे सहमत हो सकते हैं, कुछ इसे गलत मान सकते हैं. यह उनकी राय है और मैं ऐसी इंसान नहीं हूं, जो उन्हें जज करूं. उन्हें अपनी राय रखने का हक है, जैसे मुझे अपनी राय रखने का हक है. यह आसान है. तो, आप मेरे बच्चों को इस विवाद में क्यों घसीट रहे हैं?"

ट्रोलिंग के कारण मानसिक सेहत पर पड़े असर के बारे में बात करते हुए गौतमी कपूर ने कहा, "मैं एक तरह से डिप्रेशन में चली गई थी क्योंकि जब मैं अपना इंस्टाग्राम फीड देख रही थी, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे किस तरह के कमेंट्स दिख रहे थे. मुझे रातों को नींद नहीं आती थी. मैं सोच भी नहीं सकती थी कि लोग सच में किसी दूसरी औरत, किसी दूसरे इंसान को ऐसी बातें लिख सकते हैं. मैं लगभग एक महीने के लिए इंस्टाग्राम से गायब हो गई थी."

गौरतलब है कि गौतमी कपूर आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू द बैड्स ऑफ बॉलीवुड के बाद अजय देवगन, रकुलप्रीत सिंह और आर माधवन की दे दे प्यार दे 2 में नजर आई थीं. 

Gautami Kapoor, Ram Kapoor, Gautami Kapoor Controversy
