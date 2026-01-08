राम कपूर और साक्षी तंवर के लव मेकिंग सीन पर भड़क गई थी एक्टर की पत्नी, खबर सुनते ही काट दिया था फोन

बड़े पर्दे पर लव मेकिंग सीन आज कोई बड़ी बात नहीं हैं. एक समय था जब किसिंग सीन के नाम पर फूलों को दिखाया जाता था लेकिन अब सिनेमा काफी बदल चुका है. इस बीच धीरे-धीरे छोटे पर्दे पर भी चीजें बदल रही हैं. लेकिन कई बार ये दर्शकों के लिए कुछ ज्यादा हो जाता है. जैसे कि 'बड़े अच्छे लगते हैं' में राम कपूर और साक्षी तंवर का वो किसिंग सीन तो आपको याद ही होगा. ये सीन उस वक्त टीवी का सबसे चर्चित सीन था और इस पर काफी विवाद भी हुआ था. दर्शक तो दर्शक राम कपूर के घर में भी हलचल मच गई थी. हाल में राम कपूर की पत्नी गौतमी कपूर ने सिद्धार्थ कनन्न के साथ खास बातचीत में इस चर्चित सीन और इस पर अपने रिएक्शन को लेकर खुलकर बात की.

एकता कपूर की सोच पर तैयार किया गया था किसिंग सीन

कुछ समय पहले राम कपूर ने एक इंटरव्यू में इस सीन के बारे में खुलासा किया था. उन्होंने इशारा दिया था कि यह सीन प्रोड्यूसर एकता कपूर के विचार से तैयार किया गया था. उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया. जल्द ही एकता कपूर ने बिना नाम लिए “अनप्रोफेशनल एक्टर्स” को लेकर एक क्रिप्टिक पोस्ट डाली, जिसे लोग राम पर कमेंट मान रहे थे.

अब इस पूरे मामले पर राम की पत्नी और एक्ट्रेस गौतमी ने पहली बार बात की उन्होंने कहा कि राम ने जो बोला, वह पूरी तरह सच था. उनकी बात को गलत तरीके से समझा गया. गौतमी ने एकता की तारीफ करते हुए उन्हें “शानदार मेकर” कहा और बताया कि उनके काम में हमेशा क्लियैरिटी रहती है. उन्होंने यह भी कहा कि एकता का बयान शायद किसी दूसरे एक्टर या शो से जुड़ा हो सकता है, राम से इसका कनेक्शन होने पर उन्हें यकीन नहीं है.

किसिंग सीन पर क्या था गौतमी का पहला रिएक्शन

गौतमी ने बताया कि सीन शूट होने के राम ने उन्हें बाद ही इसकी जानकारी दी. रात करीब 2:30 बजे राम का फोन आया, जब वह बच्चे को दूध पिला रही थीं. सीन की बात सुनते ही गुस्से में उन्होंने फोन काट दिया. उन्होंने कहा, “उस समय मैं मां थी और बच्चे को दूध पिला रही थी. पहली बार में मैं कुछ समझ नहीं पाई और फोन पटक दिया.” लेकिन पूरी रात सोचने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि यह सिर्फ काम है. सेट पर कोई रोमांस नहीं होता, बल्कि स्ट्रेस और प्रेशर रहता है.

गौतमी ने आगे कहा, “मुझे लगा कि मैं राम को ऐसी मुश्किल सिचुएशन में क्यों डाल रही हूं? वह लगातार शूटिंग कर रहे थे, कभी-कभी 48 घंटे तक काम करते थे.” सुबह जब राम घर लौटे, तो गौतमी ने बस उन्हें गले लगा लिया.

गौतमी ने साफ किया कि ‘बड़े अच्छे लगते हैं' सभी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था. इतने सफल शो को लेकर अब छोटी-छोटी बातों पर हंगामा मचाना बेमानी है. उन्होंने पूछा, “इतना विवाद करके आखिर हम क्या हासिल करना चाहते हैं?” उन्होंने यह भी बताया कि विवाद के बाद एकता से कोई बात नहीं हुई, लेकिन अगर कभी आमने-सामने हुए तो दोनों एक-दूसरे को गले लगा लेंगे.