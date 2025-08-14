विज्ञापन

टाइगर भी गया और कबीर भी गया YRF को बचाने आएगा अल्फा, सबूत है बॉबी देओल का ये VIDEO

यश राज बैनर के स्पाई अब बड़े पर्दे पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं. बात चाहें टाइगर की करें या फिर वॉर मूवी के कबीर की. जिनका रंग वॉर 2 के साथ कुछ फीका सा ही लग रहा है. लेकिन अब इसे बॉबी देओल बचाने आ रहा है.

Read Time: 3 mins
Share
टाइगर भी गया और कबीर भी गया YRF को बचाने आएगा अल्फा, सबूत है बॉबी देओल का ये VIDEO
बॉबी देओल का ये सीन बचा पाएगा वाईआरएफ का स्पाई यूनिवर्स
नई दिल्ली:

आमतौर पर स्पाई बेस्ड मूवीज का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोलता है. लेकिन यश राज बैनर के स्पाई अब बड़े पर्दे पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पा रहे हैं. बात चाहें टाइगर की करें या फिर वॉर मूवी के कबीर की. जिनका रंग वॉर 2 के साथ कुछ फीका सा ही लग रहा है. शायद यही वजह है कि खुद यश राज बैनर ने अपना एक नया स्पाई तैयार कर लिया है. जो बहुत जल्द हिंदी सिनेमा के पर्दे पर जासूसी की धाक जमाता दिखेगा. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.  

ये भी पढ़ें: रजनीकांत की एंट्री और वक्त रुक गया, कूली देखने आये दर्शकों ने सुपरस्टार की एंट्री का ऐसे मनाया जश्न

ऐसा है अल्फा का टीजर
अपने इस अपकमिंग जासूस की झलक यश राज बैनर्स ने वॉर टी के साथ दिखाई है. जिसके एंड क्रेडिट में फिल्म का टीजर नजर आता है. इस टीजर में आपको बॉबी देओल दिखाई देंगे. जो एक बच्ची की बांह पर टैटू बनाते हैं. टैटू देखकर बच्ची उनसे सवाल करती है कि ये क्या है. जिसके जवाब में बॉबी देओल कहते हैं कि ये ग्रीक अल्फाबेट का पहला वर्ड अल्फा है. बच्ची फिर सवाल पूछती है कि अल्फा का मतलब क्या है. तब वो उसे डिस्क्राइब करते हुए कहते हैं कि अल्फा का मतलब जो सबसे ज्यादा फास्ट, ताकतवर होता है वो अल्फा होता है. फिर वो कहते हैं कि वो बच्ची भी एक अल्फा है. बच्ची भी इस बात को दोहराती है.

आलिया भट्ट भी होंगी साथ
वायरल वीडियोज में दावा किया जा रहा है कि इस मूवी में बॉबी देओल के साथ आलिया भट्ट भी नजर आएंगी. माना जा रहा है कि फिल्म एक बेहतरीन स्पाई बेस्ड मूवी होगी. कुछ फैन्स का ये भी दावा है कि फिल्म टाइगर फ्रेंचाइजी और वॉर फ्रेंचाइजी की मूवी से भी दमदार हो सकती है. जिसकी वजह से अल्फा से काफी उम्मीद जताई जा रही है. इस फिल्म में आलिया भट्ट के साथ साथ शरवरी वाघ भी होंगी. फिल्म इसी साल के अंत तक रिलीज हो सकती है. ये फिल्म यशराज मूवीज के फीमेल स्पाईवर्स की भी शुरुआत करेगी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
War 2, Alpha, Movie War 2, Movie Alpha, Bobby Deol
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com