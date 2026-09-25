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रेखा के साथ उनके किसिंग विवाद बिस्वजीत चटर्जी का कहना, 'कोई मतलब नहीं' है, एनिमल के बेडरूम सीन से की तुलना 

बिस्वजीत चटर्जी ने अपने करियर के सबसे चर्चित पलों में से एक, 1979 की फिल्म 'दो शिकारी' में रेखा के साथ अपने किसिंग सीन  को याद किया. ANI से बात करते हुए बिस्वजीत ने कहा कि आज के समय में स्क्रीन पर किसिंग को कोई बड़ी बात नहीं माना जाता.

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रेखा के साथ उनके किसिंग विवाद बिस्वजीत चटर्जी का कहना, 'कोई मतलब नहीं' है, एनिमल के बेडरूम सीन से की तुलना 
रेखा के साथ किसिंग सीन को बिस्वजीत चटर्जी ने एनिमल से की तुलना
नई दिल्ली:

बिस्वजीत चटर्जी ने अपने करियर के सबसे चर्चित पलों में से एक, 1979 की फिल्म 'दो शिकारी' में रेखा के साथ अपने किसिंग सीन  को याद किया. ANI से बात करते हुए बिस्वजीत ने कहा कि आज के समय में स्क्रीन पर किसिंग को कोई बड़ी बात नहीं माना जाता, खासकर जब आज की फिल्मों में दिखाए जाने वाले इंटीमेट सीन से इसकी तुलना की जाए. उन्होंने कहा, आज के दौर में इसका कोई खास मतलब नहीं रह गया है. आज स्क्रीन पर किसिंग कोई बड़ी बात नहीं है. आजकल फिल्मों में जो बेडरूम सीन दिखाए जाते हैं, उन्हें देखकर मुझे हैरानी होती है.'दो शिकारी' का वह सीन उस समय काफी चर्चा में रहा था, जब भारतीय सिनेमा में ऑन-स्क्रीन इंटीमेसी को एक बोल्ड विषय माना जाता था. हालांकि, बिस्वजीत के लिए फिल्मों और दर्शकों के बदलते स्वरूप ने आज ऐसे पलों को एक बिल्कुल अलग संदर्भ में ला खड़ा किया है. अभिनेता ने सिनेमा के प्रति अपने प्रेम के बारे में भी बात की. इंडस्ट्री में दशकों बिताने के बाद भी, उन्होंने कहा कि उन्हें थिएटर में फिल्में देखना पसंद है और वे नई रिलीज के साथ अपडेट रहने की कोशिश करते हैं. उन्होंने थिएटर में देखी गई फिल्मों में 'एनिमल', 'कल्कि 2898 AD', 'RRR' और 'बाहुबली' का जिक्र किया.

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उन्होंने कहा, मेरा बस एक ही जुनून है - फिल्म देखना और उसे थिएटर में देखना. 'एनिमल', 'कल्कि 2898 AD', 'RRR' और 'बाहुबली' - फिल्म चाहे कोई भी हो, हम उसे थिएटर में ही देखते हैं. उन्होंने आगे कहा, मैं सीखना चाहता हूं. बिस्वजीत से यह भी पूछा गया कि क्या उस सीन को लेकर हुई चर्चा के बाद वे कभी रेखा से दोबारा मिले. अभिनेता ने कहा कि वे दोबारा मिले और उनका प्रोफेशनल रिश्ता बना रहा. बाद में रेखा ने एक ऐसी फिल्म में काम किया जिसे बिस्वजीत ने प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था.

चटर्जी ने कहा, उसके बाद उन्होंने मेरी फिल्म में काम किया. मैं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर था और मैंने उनसे बात की. उन्होंने मेरी फिल्म में काम किया. उस सीन को लेकर हुई चर्चा को याद करते हुए, बिस्वजीत ने कहा कि विवाद सिनेमा और उसके इतिहास का हिस्सा बने रहेंगे. उन्होंने कहा, विवाद होना चाहिए. यह बात कही जानी चाहिए. यह कहना जरूरी है. समय के साथ यह बात आगे बढ़ेगी.'दो शिकारी' फिल्म में रेखा, विनोद खन्ना, अमजद खान और बिस्वजीत चटर्जी जैसे कलाकार थे.
 

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