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गोद में दिख रहा ये बच्चा है बॉलीवुड का खतरनाक विलेन,600 से ज्यादा फिल्में में किया काम, आवाज से लोग खाते हैं खौफ

आज हम आपको बॉलीवुड के ऐसे विलेन से रूबरू करनाएंगे, जो अपने खूंखार अंदाज से बड़े पर्दे पर अमिट छाप छोड़ी है. इस खतरनाक विलेन का नाम रजा मुराद है.

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गोद में दिख रहा ये बच्चा है बॉलीवुड का खतरनाक विलेन,600 से ज्यादा फिल्में में किया काम, आवाज से लोग खाते हैं खौफ
गोद में दिख रहा ये बच्चा है बॉलीवुड का खतरनाक विलेन
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बॉलीवुड के कई कलाकारों की तस्वीरें अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं. कुछ तस्वीरें खुद फिल्मी सितारे भी अपने अकाउंट पर शेयर करते हैं. आज हम आपको बॉलीवुड के ऐसे विलेन से रूबरू करनाएंगे, जो अपने खूंखार अंदाज से बड़े पर्दे पर अमिट छाप छोड़ी है. इस खतरनाक विलेन का नाम रजा मुराद है. रजा मुराद ने गुरुवार को अपने पिता और दिग्गज अभिनेता मुराद की 115वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और परिवार के लिए उनके द्वारा किए गए बलिदानों को याद किया. 

पिता के लिए लिखा खास पोस्ट

अभिनेता रजा मुराद ने इंस्टाग्राम पर अपने पिता की कुछ तस्वीर पोस्ट कीं, जिसमें छोटे रजा अपने पिता की गोद में दिख रहे हैं, जबकि दिग्गज अभिनेता सूट पहने कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं. रजा ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर एक भावुक नोट के साथ शेयर किया. उन्होंने लिखा, "आज मेरे पिता मुराद का 115वां जन्मदिन है (24 सितंबर 1911). उनकी गोद में जो छोटा बच्चा है, वो आपका दोस्त रजा मुराद है."

अभिनेता ने आगे लिखा, "मैं आज जो कुछ भी हूं, वो उनकी मेहनत और आशीर्वाद की वजह से हूं. उन्होंने हमारे परिवार की परवरिश के लिए अकेले बहुत संघर्ष किया, क्योंकि वो ही घर में कमाने वाले इकलौते सदस्य थे. उन्हें हमारा पूरा परिवार और उनके लाखों फैंस हमेशा याद करेंगे क्योंकि वो 40, 50 और 60 के दशक के एक मशहूर अभिनेता थे.भगवान उनकी नेक आत्मा को शांति दे. आमीन."

200 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

अभिनेता रजा मुराद के पिता मुराद का असल नाम हामिद अली मुराद था लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में वह मुराद नाम से ही जाने जाते थे. वह भारतीय सिनेमा के एक सम्मानित कैरेक्टर आर्टिस्ट थे. मुराद ने अपने करियर में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है. उनकी फिल्में 1940 से 1980 के बीच की हैं. इसलिए उन्हें अंग्रेजों के जमाने का अभिनेता भी कहा जाता था.

तीन दशकों तक चले अपने करियर में मुराद ने कई तरह के सहायक किरदार निभाए, जिनमें पिता, जज, पुलिस अफसर, जमींदार, राजा और दूसरी रुतबेदार भूमिकाएं शामिल थीं. उनकी कुछ खास फिल्मों में 1946 में अनमोल घड़ी, 1949 में अंदाज, 1952 में आन, 1953 में दो बीघा जमीन, 1955 में देवदास, 1958 में यहूदी, 1960 में मुगल-ए-आजम, 1963 में ताजमहल, 1973 में यादों की बारात और 1978 में गंगा की सौगंध शामिल हैं.

दो बीघा जमीन में यादगार रोल

उनकी यादगार अदाकारी में से एक बिमल रॉय की फिल्म दो बीघा जमीन थी, जिसमें उन्होंने जमींदार ठाकुर हरनाम सिंह का किरदार निभाया था. देवदास में उन्होंने देवदास के पिता का रोल किया था जबकि के. आसिफ की मुगल-ए-आजम में उन्होंने राजा मान सिंह का किरदार निभाया था. उन्होंने 1962 में हॉलीवुड फिल्म टार्जन गोज टू इंडिया में भी काम किया था, जिसमें उन्होंने एक महाराजा की भूमिका निभाई थी.अभिनेता का अप्रैल 1997 में मुंबई में निधन हो गया था.
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