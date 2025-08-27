विज्ञापन

बिपाशा बसु की बेटी देवी ने नन्हे हाथों से बनाईं गणपति बप्पा की मूर्ति, गणेश चतुर्थी पर वीडियो जीत लेगा दिल

बिपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर की बेटी देवी ने गणपति बप्पा की मूर्ति अपने हाथों से बनाई है, जिसे गणेश चतुर्थी पर वीडियो वायरल हो रहा है. 

गणेश चतुर्थी पर बिपाशा बसु ने शेयर किया वीडियो
नई दिल्ली:

गणेश चतुर्थी आज यानी 27 अगस्त को मनाई जा रही है. बप्पा को समर्पित ये दिन सभी के लिए खास है. जहां बॉलीवुड और टीवी सेलेब्स गणपति बप्पा की मूर्ति को अपने घर में धूमधाम से विराजते नजर आ रहे हैं. इसी बीच एक्ट्रेस बिपाशा बसु ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह बप्पा को घर नहीं बल्कि उनकी बेटी देवी अपने हाथों से बनाती हुई नजर आ रही है. दरअसल, बिपाशा ने हाल ही में अपनी प्यारी सी बेटी का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपने नन्हे-नन्हे हाथों से भगवान गणेश की मूर्ति गढ़ रही हैं. वीडियो को फैंस का खूब प्यार मिल रहा है और फैंस तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. 

 वीडियो में बिपाशा देवी मिट्टी की मदद से मूर्ति गढ़ती नजर आ रही हैं. गेरुआ पीले रंग का कुर्ता और सलवार पहने और बालों में पोनीटेल बांधे देवी बेहद प्यारी लग रही है. इस वीडियो को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं और देवी की क्यूटनेस की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं. 

बिपाशा अपनी राय को लेकर जितनी दृढ़ और बेबाक होने के लिए जानी जाती हैं, उतनी ही अपनी नन्ही सी बेटी के प्रति भी वह बेहद कोमल हैं. बिपाशा यह ध्यान रखती हैं कि देवी हर त्योहार और अवसर में भाग लें. स्वतंत्रता दिवस से लेकर गणपति उत्सव, दुर्गा पूजा, दिवाली और हर दूसरे त्योहार और उत्सव तक, बिपाशा यह सुनिश्चित करती हैं कि देवी को इन सबका महत्व पता हो. 

बता दें, "नो एंट्री" स्टार ने अप्रैल 2016 में मुंबई में एक पारंपरिक बंगाली शादी समारोह में एक्टर करण सिंह ग्रोवर के साथ शादी के बंधन में बंधी थीं. कपल ने नवंबर 2022 में अपनी पहली बेटी का स्वागत किया. उस समय बिपाशा ने खुलासा किया था कि देवी को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट (वीएसडी) का पता चला था, जो दिल में दो छेदों वाली एक बीमारी है. देवी को जब इस बीमारी का पता चला तब वह सिर्फ तीन दिन की थीं और जब वह सिर्फ़ तीन महीने की थीं, तब उनकी ओपन-हार्ट सर्जरी हुई थी. माता-पिता ने उनका नाम देवी इसलिए रखा क्योंकि उनमें भारतीय देवियों जैसी भावना और हर समस्या का पूरी ताकत से मुकाबला करने का जोश था.

