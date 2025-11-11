विज्ञापन

बिपाशा बसु की बहन विजयेता साइबर धोखाधड़ी की हुई शिकार, पार्सल डिलीवरी स्कैम में 1.8 लाख की चपत, फ्रांस में होटल बुक किया

बॉलीवुड अभिनेत्री बिपाशा बसु की बहन विजयेता बसु साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गई हैं. स्कैमर्स ने उन्हें एक फर्जी पार्सल डिलीवरी मैसेज भेजकर धोखा दिया, उनके क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल की.

बिपाशा बसु की बहन विजयेता साइबर धोखाधड़ी की हुई शिकार
नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेत्री बिपाशा बसु की बहन विजयेता बसु साइबर धोखाधड़ी का शिकार हो गई हैं. स्कैमर्स ने उन्हें एक फर्जी पार्सल डिलीवरी मैसेज भेजकर धोखा दिया, उनके क्रेडिट कार्ड की जानकारी हासिल की और उसका इस्तेमाल फ्रांस के हयात रीजेंसी होटल में ठहरने के लिए बुकिंग करने के लिए किया और ₹1.8 लाख चुरा लिए. मुंबई के एन.एम. जोशी मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है. एफआईआर के अनुसार, 27 सितंबर को विजयेता को मोबाइल नंबर 9233962194 से एक मैसेज मिला, जिसमें लिखा था, "आपका पार्सल दूसरी बार डिलीवर करने की कोशिश की गई है. कृपया अपनी जानकारी की पुष्टि करें, वरना आपका सामान वापस कर दिया जाएगा." मैसेज में एक लिंक भी था.

यह मानकर कि यह एक असली पार्सल सूचना है, विजयेता ने लिंक (https://deliveryin.com/in) पर क्लिक किया और डिलीवरी शुल्क का भुगतान करने के लिए अपने आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड का विवरण दर्ज किया. कुछ ही देर बाद उन्हें बैंक से एक संदेश मिला जिसमें उन्हें फ्रांस के हयात रीजेंसी होटल में 1,730.76 यूरो (लगभग ₹1.79 लाख) के लेनदेन की सूचना दी गई थी.

धोखाधड़ी का एहसास होने पर विजयेता ने तुरंत अपना कार्ड ब्लॉक कर दिया और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई. बाद में उन्होंने 2 नवंबर, 2025 को पुलिस स्टेशन जाकर विस्तृत प्राथमिकी दर्ज कराई. पुलिस ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 66(सी) और 66(डी) के तहत मामला दर्ज कर लिया है.विजयेता बसु पेशे से मार्केटिंग मैनेजर हैं.

Bipasha Basu Sister Vijayeta, Bipasha Basu Sister Vijayeta News, Vijayeta Basu, Vijayeta Basu News, Vijayeta Basu Cyber Fraud
